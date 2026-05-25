Los negocios de Andy López Beltrán, hijo de AMLO que busca un curul

Después de que Andrés Manuel "Andy" López Beltrán anunció su salida de la dirigencia nacional de Morena para buscar una candidatura como diputado federal, las miradas no solo se enfocaron en su carrera política, sino también en la red de empresas y negocios en los que participa.

El hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en una figura cada vez más visible dentro y fuera del partido guinda, mientras crece el interés por conocer cómo ha construido su faceta empresarial y cuáles son las compañías ligadas a su nombre.

La polémica alrededor de Andy López Beltrán ha aumentado en medio de señalamientos por sus actividades empresariales, viajes y estilo de vida, especialmente ahora que busca consolidar su propio camino político rumbo a las elecciones de 2027.

En Ovaciones te decimos todo lo que tienes que saber de Andrés Manuel López Beltrán, así como de su vida dentro de los negocios.

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Andy López buscará curul

Andrés Manuel López Beltrán anunció este lunes, 25 de mayo de 2026, su separación de la Secretaría de Organización de Morena y de la Comisión Nacional de Elecciones del partido guinda para participar en el proceso interno con miras a convertirse en candidato a diputado federal por el Distrito 6 de Tabasco.

La decisión ocurre después de que Morena llamara a sus dirigentes y funcionarios a dejar temporalmente sus cargos si pretendían competir por una candidatura en los próximos comicios.

Andy López aseguró que su salida responde a un acto de congruencia política y destacó que durante su gestión el partido alcanzó millones de afiliados en todo el país.

El hijo del expresidente buscará representar a municipios clave de Tabasco como Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa, estado donde la familia López Obrador mantiene una fuerte presencia política y social.

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Los negocios de Andy López

Además de su actividad dentro de Morena, Andy López Beltrán ha participado en distintas empresas enfocadas en el sector gastronómico, chocolatero y de vinos.

Realesco

La empresa más reciente vinculada a Andy López Beltrán es Realesco S.A., creada en febrero de 2025 en Guadalajara, Jalisco.

El negocio se dedica a la venta de vinos naturales nacionales e importados y también cuenta con permisos para operar restaurantes y bares.

La compañía surgió pocos meses después de que López Beltrán asumiera como secretario de Organización de Morena.

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Realesco comparte socios con el proyecto Vinos Cósmicos y mantiene vínculos con empresarios relacionados con el restaurante PalReal, uno de los sitios más conocidos de Guadalajara.

El negocio comercializa etiquetas exclusivas y vinos de alta gama, lo que ha generado debate en redes sociales debido al contraste con el discurso de austeridad promovido históricamente por Morena.

Finca Rocío

Otro de los proyectos más conocidos es Finca Rocío, empresa creada para producir chocolate artesanal a base de cacao orgánico cultivado en Tabasco.

El nombre es un homenaje a Rocío Beltrán Medina, madre de Andy López y primera esposa del ex titular del Poder Ejecutivo, López Obrador.

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La compañía trabaja bajo el concepto "Tree to bar", es decir, controla gran parte del proceso de producción desde el cultivo del cacao hasta la elaboración final del chocolate. Entre sus productos destacan tabletas, brownies, bombones y trufas artesanales.

Finca Rocío ha estado rodeada de polémica desde sus inicios debido a las críticas que relacionaban el negocio con el programa federal Sembrando Vida, aunque tanto la familia López Obrador como la empresa han negado cualquier vínculo con apoyos gubernamentales.

Vinos Cósmicos

La tercera empresa ligada al hijo de AMLO es Vinos Cósmicos, fundada en 2021 y enfocada en la distribución y comercialización de vinos y licores.

Aunque mantiene un perfil más discreto y prácticamente no cuenta con presencia pública en internet, esta compañía comparte inversionistas y socios con Realesco.

El proyecto ha sido identificado como parte de la red empresarial que Andy López Beltrán ha construido en los últimos años, principalmente en el mercado gastronómico y vinícola.

Quién es Andy López

Andrés Manuel López Beltrán, conocido como "Andy", es hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y de Rocío Beltrán Medina.

Durante años mantuvo un perfil relativamente bajo dentro de la política nacional, aunque poco a poco tomó relevancia dentro de Morena hasta convertirse en secretario de Organización del partido.

Ha participado en campañas políticas, procesos de afiliación y estrategias internas de Morena, siendo considerado una de las figuras jóvenes más influyentes dentro del movimiento fundado por su padre.

En los últimos meses también ha sido tema de conversación por viajes al extranjero y cuestionamientos sobre sus actividades empresariales, lo que ha incrementado el interés público en torno a su figura rumbo al proceso electoral de 2027.

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