Guardia Nacional realiza el segundo decomiso más grande de metanfetamina líquida en México

Un operativo federal realizado en el norte del país derivó en uno de los golpes más relevantes contra la producción de drogas sintéticas registrados en México en los últimos años.

Lo que comenzó como una operación de inteligencia terminó con el hallazgo de miles de litros de sustancias ilícitas y materiales vinculados con su elaboración, en un aseguramiento que ya figura entre los más importantes del registro histórico nacional.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de este operativo que se desarrolló durante dos días y fue coordinado entre fuerzas federales. Además de que dejó una detención clave que presuntamente corresponde al Cártel del Pacífico.





Operativo en Los Mochis, Sinaloa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que los días 19 y 20 de junio se llevó a cabo una operación encabezada por la Guardia Nacional en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República (FGR) en Los Mochis, Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado oficial, el despliegue fue resultado de trabajos de inteligencia militar central que permitieron identificar un inmueble presuntamente utilizado para actividades relacionadas con la producción y almacenamiento de drogas sintéticas.





Durante la intervención, las autoridades aseguraron 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida, además de 98 mil 640 litros y 59 mil 425 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de este tipo de narcóticos.

En el sitio también fueron localizados dos vehículos, cargadores para armas largas y municiones de distintos calibres.

La Sedena destacó que el volumen asegurado representa una afectación económica estimada en más de 9 mil millones de pesos para la delincuencia organizada.

Fotos: Secretaría de la Defensa Nacional



Segundo decomiso más grande

Según lo informado por las autoridades federales, este aseguramiento fue catalogado como el decomiso más grande de metanfetamina líquida realizado durante la presente administración.

Además, por la magnitud del hallazgo, el caso quedó registrado como el segundo decomiso más grande en la historia de México en esta modalidad, colocándose entre las operaciones más relevantes contra el tráfico y producción de drogas sintéticas en el país.





La metanfetamina líquida suele ser utilizada dentro de cadenas de procesamiento para convertirla en droga lista para distribución, por lo que el volumen encontrado evidencia una capacidad operativa considerable dentro de la estructura criminal investigada.

Las autoridades señalaron que el aseguramiento de precursores químicos también representa un impacto estratégico, debido a que estos materiales son esenciales para continuar con la fabricación de sustancias ilícitas.

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La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República aseguran 24,000 Lts. de metanfetamina líquida en Los Mochis, Sinaloa; el decomiso más grande en la presente administración en su tipo y segundo en el registro... pic.twitter.com/bBuPyc8jZl — @Defensamx (@Defensamx1) June 22, 2026

Cae integrante del Cártel del Pacífico

Como resultado del operativo fue detenido Jorge "N", quien fue identificado por autoridades federales como presunto integrante del Cártel del Pacífico.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional, el hombre quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales para continuar con el proceso correspondiente.

Junto con el detenido, también fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República el inmueble intervenido, las sustancias aseguradas, los vehículos, cargadores y municiones localizadas durante el despliegue.

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