¿Qué nuevas funciones tendrá la Guardia Nacional tras la reforma?

La Guardia Nacional contribuye con más de una tercera parte de los resultados que obtienen todas las dependencias del mismo ramo, destacando en la presente administración en el aseguramiento de fentanilo, con lo que se ha logrado que ocho de cada 10 mexicanos le otorguen su confianza, aseguró el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Arturo Oliver Cen.

Guardia Nacional con estructura y despliegue nacional

El legislador precisó que la Guardia Nacional cuenta con más de 116 mil 871 mujeres y hombres desplegados en todo el país.

Además de una estructura orgánica conformada por ocho coordinaciones territoriales, 32 coordinaciones estatales, 54 coordinaciones tipo batallón, 551 compañías y 121 unidades especializadas en seguridad, carreteras, vías férreas, aeropuertos, turismo, aduanas y revisión de penales, así como una fuerza especial de reacción e intervención.

La Cámara de Diputados inauguró una exposición sobre las fuerzas armadas. Foto: Cámara de Diputados. ❮ ❯

Reformas fortalecen atribuciones y coordinación

Asimismo, el legislador de Morena señaló que las recientes reformas aprobadas en este órgano legislativo fortalecen las atribuciones de la Guardia Nacional para establecer una mayor coordinación con autoridades estatales y municipales para el intercambio de información en tareas de inteligencia y seguridad.

Entre estas nuevas atribuciones se encuentran también la protección de áreas naturales, el combate a incendios forestales y la preservación de la fauna.

Detalló que el dictamen aprobado el pasado 25 de junio incorpora expresamente a la Guardia Nacional en labores de protección ambiental, incluyendo la seguridad en áreas naturales protegidas y el apoyo en el combate a incendios forestales.

"La finalidad es que quede establecido, ya por ley, que la Guardia Nacional va a tener también este tipo de actividades y tendrá los efectivos en su momento", precisó.

Oliver Cen señaló que el incremento de efectivos, de 78 mil en 2020 a cerca de 120 mil actualmente, permitirá asumir gradualmente estas nuevas responsabilidades.

"No se tienen todos los recursos para mañana empezar a hacerlo, esto es paulatino, conforme se va teniendo el recurso se va a ir aplicando, pero tenemos coordinación con las otras agencias.

"También están la Semarnat, otras dependencias del Gobierno Federal, con las que tenemos que mantener la coordinación necesaria para atender los asuntos que se presenten", enfatizó el morenista.

Respecto a las tareas de investigación, sostuvo que la reforma busca fortalecer el intercambio de información entre la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales, con el objetivo de mejorar las labores de inteligencia y persecución de delitos, sin sustituir los mecanismos de coordinación existentes.

"Aquí lo que se está estableciendo es que la Guardia Nacional, cuando se llegue a operar a nivel municipal o estatal, debe tener coordinación, porque se obtiene información también de ese nivel local, que muchas veces se soslaya o se omite. Esa coordinación debe estar presente cada vez que se vaya a una operación", concluyó.

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