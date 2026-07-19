¿Vas a salir de vacaciones? Profeco revela consejos para gastar menos y evitar contratiempos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó una guía para orientar a las y los mexicanos en esta temporada de vacaciones de verano, donde enfatiza que el punto de partida para un viaje satisfactorio y gratificante es un presupuesto.

Destaca que el primer paso para gestionar las finanzas en vacaciones es elaborar una lista que defina las características del viaje.

Así, en el periodo que recién inició el 18 de julio y concluye el 30 de agosto, se organizan las actividades a realizar, se anticipan necesidades y se establece un límite de gasto para cada una.

Se elabora un presupuesto detallado para cada rubro del viaje, esto, de acuerdo con las capacidades económicas de la familia permite mantener el control de los gastos y tomar decisiones responsables.

A su vez, considera la Procuraduría, es fundamental destinar un porcentaje para enfrentar imprevistos.

Si el viaje es a la playa sugiere comparar precios, paquetes y promociones antes de reservar; considerar alternativas de menor costo que las opciones todo incluido y aprovechar las temporadas de menor demanda turística.

Por otra parte, si el destino turístico es un lugar con atributos simbólicos, leyendas, historia y tradiciones, la Procuraduría invita a la población a consultar el catálogo de los 177 Pueblos Mágicos.

Recomendaciones para diferentes medios de transporte

Al publicar también sus recomendaciones en su habitual Revista del Consumidor, la Profeco señala que como parte de la planeación, recomienda investigar la gastronomía y los lugares representativos, comparar opciones de líneas de transporte y reservar tanto el hospedaje como los recorridos con anticipación.

Si el viaje se va a llevar a cabo en automóvil, es primordial hacer una revisión mecánica básica del vehículo antes de salir a carretera.

Durante el trayecto, se recomienda asegurar que todas y todos los tripulantes utilicen el cinturón de seguridad, así como respetar los límites de velocidad y atender fielmente las señalizaciones viales.

Si se va a viajar en autobús, la Procuraduría Federal del Consumidor aconseja comparar los costos entre distintas líneas de transporte, conservar el comprobante de equipaje y llevar un botiquín con medicamentos básicos.

Para viajar en avión, recalca la importancia de adquirir los boletos con anticipación y tener a la mano una identificación oficial y pase de abordar La información completa se puede consultar en la edición 593 de la Revista del Consumidor.