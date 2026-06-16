Padre buscador pide a la Selección Mexicana alzar la voz por los desaparecidos

Gustavo Hernández, padre de Abraham Zeidy Hernández del Razo, desaparecido desde 2024, pidió a los integrantes de la Selección Mexicana de Futbol utilizar el alcance de su voz para visibilizar la crisis de desapariciones en el país, pedir al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que rompa con la impunidad y ayude a encontrar a las más de 133 mil personas desaparecidas, además de exigir que no se reprima a las familias buscadoras durante sus manifestaciones.

Llamado de Gustavo Hernández a la selección mexicana para visibilizar la crisis de desapariciones

El llamado fue hecho a casi una semana de que familias buscadoras acudieron al Estadio Ciudad de México, donde se disputó el partido inaugural del Mundial de Futbol y México venció 2-0 a Sudáfrica, para intentar llevar a las cámaras y micrófonos del torneo las fichas, mantas y mensajes de quienes buscan a sus seres queridos.

En una carta dirigida a los seleccionados, Gustavo Hernández sostuvo que, en un momento en que el mundo observa a México por el Mundial, un gesto de empatía de los jugadores podría ayudar a visibilizar la realidad que enfrentan miles de familias e incluso acercarlas a encontrar a sus hijos.

Afirmó que un mensaje, una muestra de solidaridad o un pronunciamiento en favor de las familias buscadoras enviaría una señal poderosa de que el deporte también puede ser un espacio para la dignidad, la memoria y la esperanza.

Hoy le vine a entregar a la selección mexicana de futbol una carta:@miseleccionmx los ojos del mundo están sobre ustedes, les ruego que ocupen su voz y su corazón para que todos conozcan los nombres y la historia de nuestros hijos desaparecidos.



1/2 pic.twitter.com/lfIfj5cnHY — Gustavo (@GustavoHdezhdez) June 16, 2026

La lucha de las familias buscadoras y la petición de respeto a sus manifestaciones

El padre de Abraham Zeidy señaló que los seleccionados son mucho más que un equipo de futbol, pues representan referentes para millones de mexicanos, son embajadores del país y cuentan con una voz capaz de llegar a espacios a los que las familias buscadoras no tienen acceso.

Por ello, les pidió mirar hacia una de las heridas más profundas de México: la desaparición de personas y la lucha incansable de quienes recorren caminos, campos, desiertos y ciudades tratando de encontrar a sus seres queridos.

Gustavo Hernández relató que es pintor de profesión, pero dejó su trabajo, su ciudad y su comunidad para dedicar sus manos y su vida a encontrar a Abraham Zeidy. A pesar de dedicarle la vida a buscarlo, escribió, hasta ahora no ha podido localizarlo.

El padre buscador les expresó que, aunque la ausencia de su hijo lo convirtió en buscador de tiempo completo, también es mexicano y sueña con ver a la Selección Mexicana campeona del mundo.

Sin embargo, su mayor anhelo es verlos campeones con Abraham Zeidy de regreso en casa, para volver a hacerle las hamburguesas que le preparaba antes de que lo desaparecieran.

"Nos encantaría haber disfrutado el partido", escribió al referirse al encuentro entre México y Sudáfrica. Pero explicó que la búsqueda de su hijo y la de miles de seres queridos obliga a las familias a intentar usar la atención del Mundial para que se escuche su dolor, para que las autoridades dejen de ignorarlas y para que se atienda una crisis humana que, acusó, se intenta ocultar y silenciar.

En la misiva les recordó a los seleccionados mexicanos que no es el único que tiene un ser querido desaparecido, ya que el problema se repite con más de 133 mil casos en todo el país, buscadas todos los días por sus seres queridos, y que detrás de cada caso hay madres, padres, hermanas, hermanos, esposas, esposos e hijos que continúan buscándolos.

También denunció que, cada vez que las familias intentan llevar la búsqueda de sus hijos a los reflectores del Mundial, son recibidas por granaderos y grupos de choque que les impiden acercarse a los estadios, les arrancan las fichas de búsqueda e intentan convertir sus manifestaciones pacíficas en enfrentamientos violentos para desacreditarlas.

"No hay lucha más humana y dolorosa en este mundo que tenerle que dedicar nuestra vida a buscar a nuestros hijos para que regresen a casa", expresó Gustavo Hernández, quien afirmó que madres y padres buscadores no responderán a la violencia, porque caminan con la fe y la esperanza de encontrar y abrazar a sus hijos.

El padre de Abraham Zeidy aclaró que no pide a los futbolistas resolver una responsabilidad que corresponde a las instituciones. Lo que les solicita es algo que considera más sencillo, pero profundamente valioso: acompañar con su voz a quienes llevan años buscando a las personas que aman y dar un respiro de aliento a las familias que más lo necesitan.

En ese sentido, pidió a los seleccionados utilizar su influencia para solicitar a las autoridades que no repriman las manifestaciones de madres y padres buscadores, llamar a los aficionados a comprender y abrazar su causa, y emplear el alcance de su voz para pedir al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que rompa con la impunidad y ayude a encontrar a sus seres queridos.

Gustavo Hernández sostuvo que los seleccionados mexicanos pueden convertirse en verdaderos héroes nacionales no sólo por la posibilidad de ganar una Copa del Mundo, sino por actuar como personas empáticas y solidarias que utilizan su posición para ayudar a sanar a un país golpeado por las desapariciones.

En su mensaje, dirigió el llamado a los jugadores convocados: Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo y Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo y Mateo Chávez; Edson Álvarez, Erik Lira, Luis Romo, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Luis Chávez y Gilberto Mora, así como Roberto Alvarado, César Huerta, Alexis Vega, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Armando "La Hormiga" González y Guillermo Martínez.

Al final de la carta, Gustavo Hernández deseó a los seleccionados que consigan la victoria y lleven a México a convertirse en campeón mundial de futbol. También les pidió poner una mano en el corazón y comprender el dolor de quienes no encuentran a sus seres queridos.

"Buscamos a nuestros hijos y a todos los 133 mil mexicanos que nos hacen falta. Ustedes, no me queda duda, tienen el gran poder de ayudarnos a encontrarlos", expresó Gustavo Hernández, padre buscador de Abraham Zeidy Hernández del Razo.

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