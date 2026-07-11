Haaland rompe récords fuera de la cancha: así va la lista de bebés que llevan su nombre

Los goles y la histórica actuación de Erling Haaland con Noruega en el Mundial 2026 no solo han conquistado a los aficionados del futbol, también han inspirado a algunos padres a rendirle homenaje al delantero al momento de elegir el nombre de sus hijos.

Uno de los casos más llamativos ocurrió en Perú, donde el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que 468 recién nacidos fueron registrados con el nombre Haaland, mientras que 91 bebés recibieron el nombre completo Erling Haaland.

Además, algunos registros incluyen la versión completa del nombre del futbolista: Erling Braut Haaland, una variante que también apareció entre los nuevos nombres inscritos.

El niño colombiano que lleva el nombre del delantero noruego

La fiebre por el atacante del Manchester City también llegó a Colombia. Un niño de El Carmen de Bolívar fue registrado como Erling Haaland Estrada Arrieta, luego de que sus padres decidieran homenajear al futbolista. Su historia volvió a llamar la atención tras la destacada participación de Noruega en la Copa del Mundo.

Haaland se une a la lista de futbolistas que inspiran nombres

El fenómeno de poner nombres de estrellas del futbol no es nuevo. En distintos países jugadores como Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lamine Yamal también han inspirado a familias al momento de registrar a sus hijos.