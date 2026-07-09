¿Cuándo se aplicarán impuestos a las herencias en México? Esto es lo que se sabe

El debate sobre un posible impuesto a las herencias volvió a encender la discusión pública en México y generó incertidumbre entre miles de familias que buscan proteger el patrimonio que han construido durante años.

Aunque ya circulan versiones de que el Gobierno federal ya prepara un nuevo gravamen, existen varios pasos legales que tendrían que ocurrir antes de que una medida de este tipo pudiera aplicarse.

En Ovaciones te explicamos qué está pasando, quién impulsa la idea y cuál es la situación actual.

Proponen impuestos a las herencias

La polémica comenzó después de que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, expresara públicamente que considera conveniente abrir el debate sobre la posibilidad de que las herencias y los legados contribuyan al sistema tributario mediante el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Su postura surgió durante la discusión de un asunto relacionado con los recursos de las Afores entregados a los beneficiarios de trabajadores fallecidos.

En ese contexto, Batres sostuvo que las personas que reciben recursos sin haber generado directamente esa riqueza podrían realizar una contribución fiscal, como ocurre en distintos países.

La ministra argumentó que "el único mecanismo que tiene nuestro mundo para redistribuir la riqueza es el pago de impuestos", al señalar que actualmente existe una fuerte concentración de la riqueza a nivel mundial.

Además, recordó que 24 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuentan con algún tipo de impuesto a las herencias o legados.

Según explicó, en 21 de ellos el gravamen depende del grado de parentesco entre el fallecido y el heredero, mientras que en otros tres se aplica sobre el patrimonio de la persona fallecida.

Sin embargo, la propia ministra dejó claro que la Suprema Corte no tiene facultades para crear nuevos impuestos.

"Consideramos que es justo que se pagaran impuestos a las herencias y legados. Sin embargo, esa no es una facultad de la Suprema Corte, le corresponde al Congreso de la Unión."

Lenia Batres, la "ministra burra" @LeniaBatres, insiste en cobrar impuestos por la herencia de nuestros padres, propone cobrar casí el 50% sobre afores y ahorros y otros bienes heredados.



Ese dinero ya pagó ISR, IVA, predial, tenencia... todo,¿Ahora también hay que pagarle al... pic.twitter.com/sY5Jzazo6q — Guacamaya Leaks (@GuacamayanLeaks) July 8, 2026

Es decir, hasta ahora no existe una iniciativa de ley presentada para gravar las herencias, sino únicamente una postura personal de la ministra que abrió el debate público.

La propuesta también provocó fuertes críticas de la senadora del PAN, Lilly Téllez, quien aseguró que gravar las herencias significaría cobrar nuevamente impuestos sobre bienes que ya tributaron durante la vida de sus propietarios.

Incluso afirmó que Morena buscaría obtener más recursos mediante este mecanismo y llamó a los ciudadanos a rechazar cualquier eventual reforma, aunque no presentó pruebas de que exista una iniciativa del Gobierno federal en ese sentido.

¿Qué porcentaje de impuestos van a aplicar a las herencias?

Actualmente no existe un porcentaje de impuesto definido porque en México no hay una reforma que establezca ese gravamen.

En los últimos días han circulado versiones que hablan de cobros de hasta 40% o 50% sobre las herencias; sin embargo, esa información es falsa y no corresponde a ninguna iniciativa presentada en el Congreso.

La legislación vigente mantiene lo establecido en el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que señala que los ingresos obtenidos por herencia o legado están exentos del pago de ISR.

Por ello, mientras no exista una reforma aprobada por el Congreso de la Unión, las personas que reciben una herencia continúan sin pagar este impuesto.

¿Cuándo comenzarán a aplicar impuestos a las herencias?

Hasta el momento no hay una fecha para que comiencen a aplicarse porque actualmente no existe una reforma aprobada.

Para que en México pudiera cobrarse un impuesto sobre las herencias sería necesario que ocurrieran varios pasos:

Se presente formalmente una iniciativa de reforma.

La propuesta sea discutida en el Congreso de la Unión .

Sea aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado.

Se publique en el Diario Oficial de la Federación.

Entre en vigor conforme a los plazos establecidos por la ley.

Hasta este momento, ninguno de esos pasos ha ocurrido, por lo que las herencias continúan libres del pago del ISR.

Sheinbaum opina sobre los impuestos en herencias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también fijó una postura sobre el tema y dejó claro que su gobierno no impulsa un impuesto a las herencias.

"En mi caso, yo no estoy de acuerdo; es opinión de la ministra y tiene todo el derecho de tener una opinión", afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.

La mandataria añadió que, si bien este tipo de gravámenes existen en numerosos países, no forma parte de las propuestas de su administración.

"No creemos que deban gravarse las herencias. Se gravan prácticamente en muchos países del mundo, no es algo extraño, pero no sería un planteamiento que nosotros haríamos."

Con estas declaraciones, Sheinbaum marcó distancia de la postura expresada por Lenia Batres y descartó que el Gobierno federal impulse una reforma en ese sentido.

? SHEINBAUM VS LENIA BATRES



Sheinbaum tomó distancia de Lenia Batres.



La ministra defendió que se le cobren impuestos a los beneficiarios cuando cobren recursos de la Afore de un trabajador fallecido.



También planteó abrir el debate para que herencias y legados peguen... pic.twitter.com/EWCgFa3Qvc — Juan Ortiz ? (@Juan_OrtizMX) July 9, 2026

¿Por qué surgió el debate si no existe una reforma?

La discusión nació a partir de un caso analizado por el Pleno de la Suprema Corte relacionado con el tratamiento fiscal de los recursos de las Afores cuando un trabajador fallece.

Durante esa sesión, la mayoría de los ministros determinó que dichos recursos deben equipararse a una herencia o legado, por lo que no deben pagar ISR, eliminando el límite que anteriormente contemplaba la ley para ciertos montos.

Lenia Batres votó en contra de esa interpretación y reiteró que, desde su perspectiva, las herencias deberían contribuir al sistema tributario como ocurre en otros países.

No obstante, seis ministros rechazaron esa postura y el criterio vigente mantiene la exención fiscal.