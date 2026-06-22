¿Sin cerveza para ver al Tri? CDMX analiza restricciones de alcohol por el México vs Chequia

La emoción por el paso de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 no solo ha encendido plazas, calles y puntos de reunión en la Ciudad de México; también abrió un debate que podría cambiar la forma en que se viven los festejos del próximo encuentro del Tricolor.

Tras celebraciones multitudinarias y escenas que encendieron alertas entre las autoridades capitalinas, una medida que parecía reservada para otros contextos ahora comienza a tomar fuerza rumbo al partido entre México y Chequia.

En Ovaciones te decimos si las autoridades de la capital del país establecerán ley seca el próximo miércoles 24 de junio, durante el enfrentamiento de México contra Chequia.





¿Habrá Ley Seca en CDMX para el México vs Chequia?

Aún no es oficial que se establezca ley seca para la CDMX ni a nivel nacional, pero continúa bajo análisis.

Autoridades de la Ciudad de México confirmaron que evalúan implementar restricciones en la venta de bebidas alcohólicas durante el encuentro entre México y Chequia del próximo miércoles 24 de junio, partido que se disputará en el Estadio Ciudad de México y que podría reunir a miles de aficionados dentro y fuera del inmueble.

La posibilidad surgió después de los festejos masivos registrados tras las recientes victorias del Tricolor durante el Mundial 2026, particularmente en Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, dando un acumulo total de más de 40 toneladas de deshechos.

De acuerdo con lo adelantado por autoridades capitalinas, la medida no sería una Ley Seca generalizada como ocurre en procesos electorales o ciertas festividades, sino una regulación temporal enfocada en reducir riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol.

Hasta el momento no se ha detallado el alcance oficial ni se ha publicado algún acuerdo administrativo que confirme horarios o restricciones específicas.

Medida especial de venta de alcohol para el miércoles 24 de junio

El pasado viernes, 19 de junio, César Cravioto, secretario de Gobierno, aseguró que está "trabajando con establecimientos mercantiles tanto a sensibilizar como para tomar decisiones administrativas para que en los establecimientos mercantiles, las tiendas de conveniencia, no estén vendiendo alcohol en el momento de los festejos u horas antes de los festejos".

"Veremos las zonas donde se van a realizar para que logremos hacer esta sensibilización (...) Queremos que los aficionados se diviertan, pero no con consumo excesivo de alcohol porque se generan estas situaciones (riñas)", destacó Cravioto.

Por lo que las áreas donde podría aplicarse una estrategia especial sobre la venta de alcohol, son:

Inmediaciones del Estadio Ciudad de México

Paseo de la Reforma

Ángel de la Independencia

Centro Histórico

Tiendas de conveniencia cercanas a puntos del Fan Fest

Restaurantes y bares con alta afluencia durante el encuentro

Además, autoridades también analizan reforzar operativos y medidas de movilidad para controlar el flujo de aficionados.

¿Por qué sugirieron la ley seca para el partido de México vs Chequia?

La discusión sobre limitar temporalmente la venta de alcohol surgió después de las concentraciones masivas que dejaron escenas de desorden en algunos puntos de la capital.

Según reportes oficiales, después del triunfo de México frente a Corea del Sur se reunieron cientos de miles de personas para celebrar en Paseo de la Reforma y zonas cercanas al Ángel de la Independencia.

Entre los incidentes registrados se reportaron riñas, acumulación extraordinaria de residuos y afectaciones al espacio público. Personal de limpieza retiró decenas de toneladas de basura, incluyendo envases de bebidas alcohólicas y otros desechos.

Ante ese escenario, el Gobierno capitalino señaló que busca privilegiar celebraciones seguras y disminuir situaciones vinculadas al consumo excesivo.

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