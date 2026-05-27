Grecia Quiroz y Movimiento del Sombrero se lanzan contra reforma electoral

La tensión política en Michoacán volvió a escalar este miércoles en medio de protestas, reclamos y acusaciones directas contra la reforma electoral que se discute en el Congreso local.

Entre consignas, movilizaciones y llamados a la presidenta Claudia Sheinbaum, integrantes del llamado Movimiento del Sombrero encendieron la polémica al denunciar que los cambios buscan limitar el crecimiento de las candidaturas independientes de cara a las elecciones de 2027.

La discusión de la iniciativa desató inconformidad en distintos sectores ciudadanos, particularmente entre simpatizantes de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, quienes consideran que las modificaciones electorales tienen "dedicatoria" y buscan frenar el avance político del movimiento surgido tras el legado de Carlos Manzo.

En Ovaciones te decimos todo sobre las movilizaciones encabezadas por la esposa de Carlos Manzo y el Movimiento del Sombrero en calles de Michoacán.

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Qué está pasando en Michoacán

Durante este miércoles, decenas de integrantes del Movimiento del Sombrero se manifestaron a las afueras del Congreso del Estado en Morelia para exigir que se detenga la aprobación de la reforma electoral.

La protesta se intensificó entre empujones, golpes en los accesos principales y un intento de portazo para ingresar al recinto legislativo.

Los manifestantes lanzaron consignas como "Manzo vive" y "Fuera Conrado", mientras denunciaban que el Congreso cerró las puertas a ciudadanos que buscaban presenciar una sesión pública.

En medio del forcejeo, una de las ventanas del edificio resultó dañada.

El diputado local Carlos Bautista Tafolla cuestionó el bloqueo de acceso al recinto legislativo y aseguró que el Congreso "debería estar abierto para todos".

Además, sostuvo que la movilización tenía como objetivo defender la participación ciudadana y las candidaturas independientes.

Integrantes del Movimiento del Sombrero se manifiestan en inmediaciones del Congreso de Michoacán



Protestan contra la reforma electoral, que -aseguran- atenta contra la participación ciudadana.



Así intentaron entrar al recinto legislativo.



@michangoonga | @Quadratin_ pic.twitter.com/fmbEyH3fRO — Azucena Uresti (@azucenau) May 27, 2026

La iniciativa contempla restricciones para las candidaturas sin partido, entre ellas impedir que candidatos independientes puedan asociarse entre sí, realizar campañas conjuntas o compartir símbolos distintivos.

También plantea prohibir el uso de emblemas vinculados con registros comerciales.

Para los inconformes, estas medidas buscan desarticular políticamente al Movimiento del Sombrero rumbo al proceso electoral de 2027.

Grecia Quiroz le reclama a Sheinbaum por reforma electoral

Previo a la movilización, Grecia Quiroz realizó una transmisión en vivo en la que cuestionó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la reforma electoral que se impulsa en Michoacán.

La alcaldesa de Uruapan aseguró que la mandataria federal se había comprometido anteriormente a respaldar tanto a su persona como al movimiento ciudadano que representa, por lo que dijo sentirse sorprendida por el actuar de los legisladores locales.

"Es un mensaje muy importante para la Presidenta de la República para que voltee a ver a Michoacán, porque cuando yo me entrevisté con ella, ella se comprometió a apoyar a mi persona y a este movimiento", declaró.

"¿Ahora me tienen que quitar la vida a mí?", dice la alcaldesa Grecia Quiroz



Cuestiona a la presidenta Sheinbaum



Acusa que Morena no les permitió ingresar al Congreso de Michoacán pic.twitter.com/kzbpptrxgC — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 27, 2026

Asimismo, Quiroz lanzó un reclamo que rápidamente comenzó a circular en redes sociales:

"¿Qué tiene que pasar en Michoacán? ¿Me tienen que quitar la vida a mí, a mis hijos o a mi familia para que la gente siga exigiendo sus derechos?", reprochó la viuda de Carlos Manzo.

La alcaldesa de Uruapan también afirmó que la reforma busca obligar a los candidatos independientes a competir "solos, divididos, débiles, aislados y sin identidad".

Por qué están en contra de la reforma electoral

El Movimiento del Sombrero sostiene que la reforma electoral representa un intento por limitar el crecimiento de las candidaturas independientes en Michoacán, especialmente después del avance político que han logrado en municipios como Uruapan.

Grecia Quiroz aseguró que durante años las autoridades electorales no habían prestado atención a las candidaturas independientes, pero ahora que el movimiento comenzó a ganar fuerza "sí les interesa modificar las reglas".

"Hoy lo están demostrando. Esta reforma tiene dedicatoria para este movimiento", afirmó la alcaldesa.

Los integrantes del movimiento insisten en que no tienen acuerdos con partidos políticos y reiteraron que no buscarán incorporarse a ninguna fuerza partidista, incluido Movimiento Ciudadano.

Además, anunciaron que agotarán todas las vías jurídicas posibles para combatir la reforma en caso de ser aprobada por el Congreso local.

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¡Ya estamos dentro del Congreso del Estado de Michoacán!



Nos quieren limitar con la candidatura del partido independiente del sombrero, habrá que ver que acciones jurídicas y legales se llevarán a cabo.



Pero se los decimos, tope donde tope vamos a luchar.



La gente sabe y está... pic.twitter.com/GR8uF3iqiA — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) May 27, 2026

Aunque reconocieron que algunos puntos de la iniciativa son positivos —como sancionar candidaturas vinculadas al crimen organizado o endurecer medidas contra deudores alimentarios—, consideran que las restricciones sobre símbolos compartidos y organización conjunta afectan directamente la libertad política de los ciudadanos.

El Movimiento del Sombrero también acusó que los partidos tradicionales "tienen miedo" del crecimiento de las candidaturas independientes, al considerar que representan una alternativa frente al desgaste de las estructuras partidistas en Michoacán.

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