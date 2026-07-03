Hallan clembuterol en ocho jugadores de Túnez tras su paso por México

Ocho integrantes de la selección de Túnez presentaron resultados atípicos por clembuterol en controles antidopaje realizados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con información publicada por medios de comunicación, las autoridades encargadas de revisar el caso consideran que la presencia de la sustancia estaría relacionada con una contaminación alimentaria y no con un intento de mejorar el rendimiento deportivo.

El reporte señala que las muestras detectaron concentraciones muy bajas de clembuterol, por lo que el procedimiento no se trata de un positivo convencional.

Conforme a las reglas de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), este tipo de hallazgos requiere una investigación para determinar cómo ingresó la sustancia al organismo de los deportistas antes de decidir si existe una infracción.

Durante la fase de grupos del torneo, la selección tunecina tuvo como sede de concentración la ciudad de Monterrey. Según la información difundida, la principal hipótesis apunta a que los jugadores consumieron carne contaminada con clembuterol durante su estancia en México, una situación que ya ha sido documentada en el país en años anteriores.

Hasta ahora, las autoridades deportivas no contemplan imponer sanciones a los futbolistas, ya que la evidencia reunida hasta el momento respalda la posibilidad de una exposición accidental.

¿Qué es el clembuterol?

El clembuterol es un medicamento autorizado para tratar algunos problemas respiratorios en animales y personas, pero su uso está prohibido en el deporte debido a sus efectos para favorecer el desarrollo muscular.

En México también está prohibido utilizarlo como promotor de crecimiento en el ganado; sin embargo, en distintas ocasiones se han documentado casos de contaminación de carne que han derivado en investigaciones antidopaje.

Uno de los antecedentes más conocidos ocurrió durante el Mundial Sub-17 de 2011, cuando decenas de controles detectaron rastros de clembuterol. Después de las investigaciones, la FIFA concluyó que la explicación más probable era el consumo de alimentos contaminados y no un esquema de dopaje entre los jugadores.