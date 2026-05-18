´Súper niño´ amenaza el clima de México ¿Qué es este fenómeno?

El océano Pacífico acumula calor desde hace meses y las señales encendieron las alertas entre científicos y organismos meteorológicos internacionales.

Expertos advierten que el fenómeno conocido como "Súper Niño" podría alterar drásticamente el clima de México entre 2026 y 2027, provocando desde sequías históricas hasta lluvias torrenciales y huracanes más intensos.

Lo más preocupante para los especialistas es que el cambio climático ya modificó los patrones tradicionales del fenómeno, haciendo más difícil anticipar sus efectos reales.

En Ovaciones te decimos todo lo que tienes que saber de este fenómeno climático, así como las entidades que resentirá los estragos del "Súper Niño".

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Qué es el "Súper Niño"

El "Súper Niño" es una versión extremadamente intensa del fenómeno climático "El Niño-Oscilación del Sur" (ENOS), un proceso natural que ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial se calientan mucho más de lo habitual.

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), este calentamiento modifica la circulación atmosférica global y altera lluvias, temperaturas, tormentas y temporadas ciclónicas en distintas regiones del planeta.

El meteorólogo Albert Martínez explicó que el calentamiento del Pacífico podría superar los 1.5 grados centígrados sobre los niveles normales durante los próximos meses, condición que configuraría un "Súper Niño" hacia el otoño de 2026.

Por su parte, Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió que el fenómeno podría alcanzar una intensidad "moderada a alta" e incluso convertirse en un evento histórico comparable con los registrados en 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

Especialistas de la UNAM señalan que el Pacífico ecuatorial oriental ya registra temperaturas cercanas a 1°C por encima de su promedio histórico, una anomalía que en climatología representa una señal importante de alerta.

Los científicos explican que "El Niño" no sólo afecta al océano, también altera los vientos, la formación de nubes y la distribución de lluvias en distintas partes del mundo. En sus episodios más intensos puede provocar sequías severas, inundaciones, tormentas extremas y olas de calor récord.

La NOAA incluso mantiene vigilancia constante sobre el fenómeno debido a que los modelos climáticos internacionales estiman una probabilidad muy alta de que continúe fortaleciéndose durante 2026.

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Súper Niño amenaza a México

Especialistas de la máxima casa de estudiosy organismos meteorológicos internacionales advierten que México podría enfrentar un escenario climático mucho más extremo e impredecible de lo habitual.

Francisco Estrada Porrúa explicó que el cambio climático modificó las llamadas "teleconexiones" del ENOS, es decir, la manera en que El Niño distribuye sus efectos alrededor del planeta. Esto significa que los patrones históricos ya no son completamente confiables.

Durante décadas, los meteorólogos asociaban El Niño con sequías en el norte de México. Sin embargo, investigaciones recientes del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas de Morelia y del PINCC de la UNAM señalan que ahora también podrían registrarse lluvias extremas en regiones donde antes predominaba la falta de agua.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también mantiene vigilancia debido a que algunos modelos climáticos ya contemplan precipitaciones intensas en zonas centro-norte del país, así como cambios importantes en el comportamiento de la temporada de lluvias.

Riesgos del fenómeno "Súper Niño"

Otro de los principales riesgos se encuentra en el Pacífico mexicano. Investigadores y meteorólogos advierten que las temperaturas del mar frente a Baja California y otras costas del Pacífico son más cálidas de lo normal, una condición que favorece tormentas tropicales y huracanes más intensos.

Las entidades con mayor riesgo incluyen Guerrero, Oaxaca, Colima, Jalisco y Baja California Sur, donde podría incrementarse la posibilidad de fenómenos ciclónicos agresivos durante la temporada de huracanes.

Además, catedráticos de la UNAM alertaron sobre impactos económicos severos en la agricultura mexicana. Sequías prolongadas o lluvias fuera de temporada podrían afectar cultivos de maíz, trigo, café, frijol y aguacate, agravando el estrés hídrico que ya enfrenta gran parte del país.

¿Estamos listos para el "Súper Niño"?@festradaCCA, experto en clima e investigador de la UNAM, advierte que México enfrenta una crisis sin precedentes. El calentamiento global se combina con la llegada de un fenómeno de "El Niño", que amenaza con temperaturas récord.



Las... pic.twitter.com/3kplaUa3Ir — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 5, 2026

Según cálculos del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas de Morelia, cada gran sequía en México puede generar pérdidas cercanas a 27 mil millones de dólares.

Los pronósticos actuales indican que el fenómeno podría alcanzar su máxima intensidad entre septiembre y octubre de 2026, aunque sus efectos podrían extenderse hasta los primeros meses de 2027.