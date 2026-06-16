Harfuch presume captura de 57 jefes criminales en 20 meses

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo que las detenciones de líderes regionales, operadores financieros y generadores de violencia forman parte de la explicación de la caída de 46 por ciento en los homicidios entre septiembre de 2024 y mayo de 2026.

La lista presentada por el funcionario recorrió varios de los principales focos de violencia del país. En Chiapas fue detenido Orlando Armando "N", identificado como jefe de la organización criminal MS-13 y quien contaba con una orden de aprehensión vigente en El Salvador.

En Nayarit, fuerzas federales capturaron a Audías "N", señalado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación. En Jalisco fue detenido José Luis "N", identificado como líder de Los Mezcales y considerado uno de los principales generadores de violencia en Colima.

La ofensiva también alcanzó al Cártel del Golfo. En Matamoros fueron detenidos ocho integrantes de esa organización criminal, entre ellos un operador relacionado con la agresión armada del 17 de mayo contra elementos del Servicio de Protección Federal, ataque en el que murió un agente y dos más resultaron lesionados.

GARCÍA HARFUCH.

Destacó que durante un solo fin de semana fueron detenidos nueve integrantes de una célula criminal en Culiacán. Foto: Cuartoscuro

Capturas en varios frentes

Harfuch destacó que durante un solo fin de semana fueron detenidos nueve integrantes de una célula criminal en Culiacán, incluido Rafael "N", identificado como líder del grupo y vinculado con diversos homicidios recientes en Sinaloa.

Las autoridades también reportaron la captura de tres personas con ficha roja de Interpol en Quintana Roo y Campeche. Entre ellas figura Dennis "N", señalado por delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de personas y posesión de armas de fuego.

En Nogales, Sonora, fue detenido Isaí "N", familiar de Joaquín Guzmán Loera, quien contaba con una orden de extradición vigente.

El secretario también recordó capturas anteriores consideradas estratégicas, entre ellas la de José Ángel "N", operador de una facción criminal en Sinaloa; Pablo Edwin "N", integrante del grupo de los Arellano Félix; y otros objetivos prioritarios vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación y organizaciones con presencia en el Pacífico mexicano.

Durante la administración de la Presidenta @Claudiashein, la coordinación del @GabSeguridadMX con los 32 Gobiernos Estatales ha permitido fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad y avanzar con resultados concretos:

Más de 56 mil detenidos por delitos de alto impacto.

... pic.twitter.com/tjxa3AJ5ky — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 16, 2026

Lo que muestran las cifras

De acuerdo con García Harfuch, desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum han sido detenidas más de 56 mil personas por delitos de alto impacto y 57 jefes de organizaciones criminales.

Las fuerzas federales también aseguraron cerca de 29 mil armas de fuego y más de 419 toneladas de droga, incluidas millones de pastillas de fentanilo.

Otro de los indicadores que el gobierno considera clave es el desmantelamiento de 2 mil 407 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizadas para la producción de metanfetaminas en 22 estados del país.

Para la administración federal, estos golpes operativos explican parte de la reducción de homicidios registrada durante los últimos 20 meses. El reto ahora será sostener esa tendencia en entidades donde organizaciones criminales mantienen disputas territoriales y capacidad de generación de violencia.

Los resultados que presume Harfuch