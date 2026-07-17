Golpe al huachicol fiscal: Harfuch revela cómo operaba la red de contrabando de Ernesto "N"

El gobierno federal identificó la estructura con la que operaba una red dedicada al contrabando de combustible hacia México y confirmó que la investigación continúa con más órdenes de captura pendientes.

Durante la conferencia matutina en Michoacán, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el jueves fueron cumplimentadas ocho órdenes de aprehensión contra personas vinculadas con la organización encabezada por Ernesto "N". Agregó que todavía faltan más mandamientos judiciales por ejecutar.

Harfuch explicó que la red ingresaba hidrocarburos desde Estados Unidos mediante un esquema de fraude fiscal. Al cruzar la mercancía al territorio nacional, declaraba apenas alrededor del 10% de la capacidad real de los ferrotanques o registraba productos distintos a los que realmente transportaba para reducir el pago de impuestos.

Detalles del esquema y alcance de la investigación

La investigación comenzó tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila, durante 2025. A partir de ese decomiso, las autoridades reconstruyeron la ruta del combustible, identificaron su origen, traslado y destino, así como a las personas y empresas involucradas.

Las indagatorias permitieron establecer que la organización estaba integrada por empresas importadoras de derivados del petróleo, agencias aduanales, compañías de servicios portuarios y ferroviarios, además de empresas encargadas del transporte, comercialización y distribución del combustible.

Mediante el cruce de información sobre representantes legales, socios, domicilios y documentación corporativa, el Gabinete de Seguridad identificó 25 objetivos prioritarios relacionados con la investigación.

Las autoridades también verificaron inmuebles y centros de operación en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México.

El secretario de Seguridad subrayó que la investigación permanece abierta, por lo que continuarán las acciones para ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes y desarticular por completo la red dedicada al denominado "huachicol fiscal".