¿Se cancelan los bloqueos en carreteras? Gobierno confirma acuerdos con transportistas

Conductores y usuarios de carreteras que transitan entre la Ciudad de México, el Estado de México y otras entidades del país se mantienen a la expectativa de algún bloqueo.

Sin embargo, el gobierno federal alcanzó un acuerdo con representantes del sector transportista.

En Ovaciones te contamos cuáles son las demandas planteadas por los transportistas y a qué acuerdo llegaron con las autoridades.





¿Ya no habrá bloqueos por transportistas este miércoles?

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó que concluyó la mesa de trabajo sostenida con integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC), en la que se acordó no realizar cierres ni movilizaciones en carreteras del país, pese a que previamente se había anunciado una jornada nacional de protestas.

El encuentro fue encabezado por autoridades federales, quienes reiteraron el llamado a privilegiar el diálogo y evitar afectaciones al libre tránsito de la ciudadanía.

Transportistas cancelan movilización prevista para el 24 de junio

En días previos, AMOTAC había informado sobre una jornada nacional de manifestaciones que comenzaría desde las 07:00 horas del miércoles 24 de junio de 2026, con presencia en distintas carreteras del país.

La organización planteó una serie de acciones para presionar a las autoridades y exigir atención a temas relacionados con la operación del autotransporte de carga, pasaje y turismo.

Sin embargo, tras la reunión con el gobierno federal, se alcanzó el compromiso de no llevar a cabo bloqueos ni concentraciones que afectaran la circulación.

Gobierno y transportistas acuerdan mesa permanente de seguimiento

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Gobernación, durante el encuentro se estableció una ruta de trabajo conjunta para atender las solicitudes del gremio transportista y dar seguimiento institucional a sus demandas.

La dependencia destacó que, durante la actual administración, se han realizado más de 300 mesas de trabajo con organizaciones del sector, en las que se han generado acuerdos y avances relacionados con seguridad carretera, operación del transporte y condiciones laborales.

Además, las autoridades señalaron que ya se han atendido diversas solicitudes del gremio, por lo que insistieron en mantener el diálogo como vía principal para resolver inconformidades y evitar afectaciones a terceros.

Concluye la mesa de trabajo en la @SEGOB_mx con los dirigentes de la organización de transportistas AMOTAC. Donde se comprometieron a que el día 24 no habrá bloqueos en las carreteras del país.



En este encuentro reiteramos el llamado a la responsabilidad y a respetar el... pic.twitter.com/9MR0uybl0o — Gobernación (@SEGOB_mx) June 24, 2026

¿Qué pide la AMOTAC?

Entre los planteamientos que previamente había hecho públicos el sector transportista se encuentran:

Mayor seguridad y vigilancia en carreteras nacionales.

Regulación y respeto a tarifas oficiales en servicios de grúas.

Eliminación de permisos municipales para actividades de abastecimiento.

Atención al rezago en trámites de placas, licencias y certificados.

Acciones contra presuntas extorsiones en retenes federales y militares.

Actualización documental para unidades registradas.

Modificación al artículo 133 Bis 3-A de la Ley Nacional de Aguas .

Alto a lo que califican como afectaciones al pequeño transportista.

¿Habrá afectaciones en carreteras?

Con el acuerdo alcanzado entre ambas partes, no se prevén bloqueos carreteros este 24 de junio ni movilizaciones hacia la Ciudad de México.

La Secretaría de Gobernación reiteró su llamado a mantener una postura responsable y respetar el derecho al libre tránsito, mientras continúan las mesas de seguimiento para atender las demandas del sector sin afectar la movilidad.

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