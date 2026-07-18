Hija de Ernesto Ruffo acusa "trato indigno" a su padre tras ser detenido por huachicol

En redes sociales, Verónica Ruffo, hija del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel denunció un "trato indigno y humillante" para su padre.

Además, dijo que hubo una "condena política anticipada" para su padre porque lo mantienen incomunicado porque la familia no ha podido verlo desde el pasado jueves que fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR)

"Esa es la persona que hoy recibe un trato indigno y humillante, sin poder siquiera poder hablar con su familia. Mi papá nunca se escondió, mi papá nunca dejó de dar la cara, lo detuvieron en su casa, en su tierra donde siempre ha estado", dijo.

Indicó que Ernesto Ruffo desde el primer momento has dicho que está dispuesto a aclarar cada señalamiento ante la autoridad, "lo cual no hizo hace unos meses y lo hizo solo, sin miedo y sin abogados, con la frente en alto y sin ningún temor de ser de ser acusado de algún tema".

La hija del exgobernador subrayó que nosotros creemos en la ley y por eso mismo exigimos que se cumpla para él, como para cualquier mexicano la presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas, "no uno condena política anticipada".

Exhortó a quienes lo conocen a quienes trabajaron con él, a quienes han visto el sacrificio que ha hecho para construir un México más justo, les pido que compartan este mensaje. Exijan junto con nosotros un proceso justo y transparente.