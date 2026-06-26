Home office y suspensión de clases en CDMX por el próximo partido de México en el Mundial 2026

La Ciudad de México implementará medidas extraordinarias el próximo 30 de junio con motivo del partido de la Selección Mexicana en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, encuentro que generará alta afluencia en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se contempla la suspensión de clases presenciales en planteles públicos y privados de la capital, además de la adopción de esquemas de trabajo remoto para dependencias federales, con el objetivo de reducir la movilidad y facilitar las actividades durante la jornada mundialista.

¿Qué escuelas no tendrán clases en CDMX?

La medida aplica únicamente en la Ciudad de México e incluye todos los niveles educativos:

Educación preescolar

Primaria

Secundaria

Escuelas normales y de formación docente

Instituciones de educación media superior y superior de la SEP

Planteles privados incorporados al Sistema Educativo Nacional

El objetivo principal es disminuir los traslados en la capital durante el día del partido de eliminación directa del Tri en el Estadio Ciudad de México.

También habrá home office en el Gobierno federal

Además de la suspensión de clases, el Gobierno federal implementará trabajo a distancia para personal administrativo no esencial, como parte de las acciones para reducir la carga vehicular.

Aunque la medida es obligatoria para dependencias federales, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a empresas privadas y organizaciones en la capital para adoptar esquemas flexibles o trabajo desde casa.

Las autoridades buscan facilitar la movilidad de aficionados, trabajadores y turistas durante uno de los días con mayor actividad por la Copa del Mundo, en una ciudad que se prepara para recibir miles de asistentes en distintas sedes y zonas de convivencia.