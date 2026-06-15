Denuncian falta de alimentos y medicinas en hospitales psiquiátricos de CDMX

Desde el pasado 10 de junio, el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro no tiene servicio de comedor para pacientes ni para empleados. La ausencia del servicio "afecta a todos los hospitalizados, a trabajadores de base y a residentes que cubren jornadas extensas de trabajo", denuncian empleados de la institución de forma anónima a Ovaciones.

"Hasta el momento, los pacientes sólo han recibido alimentos como sándwich, hot dogs y gelatina, pero esto no es suficiente ni adecuado, ya que muchos necesitan dieta especial por diferentes razones médicas", acusa una empleada del lugar.

Según la denuncia, la Sección Sindical 17 "ha sido quien ha exigido que se brinden los alimentos a pacientes y trabajadores de estas instituciones". Además, acusan que la "población altamente vulnerable y marginada, desde la llegada de la ´4T´, ha sido azotada por la carencia de medicamentos y recortes de programas e insumos".

Desabasto llegó con el gobierno de la 4T, denuncian trabajadores

Uno ejemplo es el calzado que recibían los pacientes. "Hasta hace siete años, justo antes de la llegada de la ´4T´, el hospital proveía a los pacientes del calzado adecuado para poder ser ingresados a hospitalización.

Pero al día de hoy el mismo paciente tiene que llevar estos zapatos, y a la Conasama (Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones) no le interesa que estos pacientes sean de escasos recursos, pues la mayoría viene del interior del país", cuenta un trabajador.

Tampoco hay medicamentos

Además, señala que "no hay medicamentos suficientes ni de primera línea, insumos básicos, ni tampoco de papelería para poder llevar trámites".

Ante la escasez y los llamados sin atender, un pequeño grupo de trabajadores de los hospitales Fray Bernardino Álvarez y Juan N. Navarro protestaron el pasado 10 de junio en la zona de hospitales para exigir a las autoridades que reestablecieran el servicio de comedor para trabajadores, "pero, sobre todo, de los pacientes que se encuentran hospitalizados en los diferentes nosocomios", pues aseguran que no es un hecho aislado.

"Salimos a la calle, se marchó por unos minutos, pero se sigue sin el servicio de alimentos en los hospitales psiquiátricos dependientes de la Conasama", señala otro empleado.

El pasado viernes, el secretario de Salud, David Kershenobich, acudió al Juan N. Navarro, junto a Yerania Emireé Enríquez López, comisionada nacional de Salud Mental y Adicciones. En un video tomado por un trabajador, se ve al funcionario rodeado de empleados, quienes lo llenaron de reclamos:

Niños sin alimentos en hospital psiquiátrico

"Es irracional lo que están haciendo". Un trabajador se le puso de frente al funcionario y soltó: "El artículo 4° de la Constitución es del derecho a la alimentación y nos los dejaron sin alimentación. Nuestros niños merecen respeto, son niños con un tratamiento especial. Solamente las personas que no tienen una situación como nuestros usuarios, no lo entienden. Los que trabajamos aquí lo entendemos perfectamente".

En el video se ve al secretario responder, pero no se escucha lo que dice. Poco después se alcanza a escuchar que desde agosto tampoco se ha pagado el "C30, un concepto que se otorga por alto riesgo que se contempla en las condiciones generales de trabajo".

Kershenobich, conciliador, intenta calmar los ánimos, pero le responden que "no le dicen las cosas como son". Al final del video, de poco más de dos minutos, el secretario se retira y se escuchan agradecimientos "por escuchar" las quejas.