Huachicol fiscal se extendió gracias a gobiernos del PRIAN: Montiel

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, avaló el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de huachicol fiscal, porque permitió la detección de un mecanismo de importación, comercialización y distribución de hidrocarburos de manera irregular, donde está involucrada la empresa del ex gobernador panista Ernesto Ruffo Appel.

Avalancha de corrupción y combate desde la Cuarta Transformación

Acusó que el huachicol y el llamado huachicol fiscal se expandieron al amparo de redes de corrupción, controles debilitados y complicidades institucionales construidas durante los gobiernos del PRIAN.

Precisamente por ello, los gobiernos de la Cuarta Transformación emprendieron una estrategia para combatir estas estructuras y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables, sin importar su partido político.

Agregó que esta acción deriva de una carpeta de investigación iniciada tras el aseguramiento de millones de litros de combustible y forma parte de las acciones emprendidas para combatir el contrabando de hidrocarburos. "No obedece a una consigna partidista ni a una acusación fabricada", sentenció.

Morena respladó las acciones de la FGR en el caso Ruffo Appel. Foto: Miorena. ❮ ❯

Reacciones y críticas a opositores

Asimismo, consideró que le corresponderá a la autoridad judicial, con pleno respeto al debido proceso, determinar las responsabilidades que correspondan. Y advirtió que quiénes pretendan presentar esta investigación como una persecución política lo que buscan es desviar la atención de los hechos que se investigan.

La morenista sentenció que la reacción del PRIAN y sus aliados vuelve a evidenciar su doble moral. "Cuando la ley alcanza a uno de los suyos, dejan de hablar de Estado de derecho y comienzan a hablar de persecución política", dijo.

Apuntó que han salido a reclamar sin esperar el desarrollo del proceso ni explicar la participación de Ruffo en la empresa investigada, han optado por descalificar a las instituciones y convertir una investigación penal en una bandera partidista.

Montiel Reyes dejó en claro que en Morena sostiene un principio muy claro, no hay impunidad para nadie. Pero resulta paradójico que quienes gobernaron durante décadas mientras crecían el robo y el contrabando de combustibles hoy pretendan presentarse como víctimas.

De acuerdo con los resultados presentados por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de las investigaciones pertinentes, el entramado encabezado por el exgobernador panista Ruffo Appel es la más grande red de contrabando de combustible, la cual generó un perjuicio a la Hacienda Pública por más de 4 mil millones de pesos.

"Hacemos un llamado al PRIAN y sus partidos aliados a actuar con responsabilidad y congruencia. Si realmente creen en el Estado de derecho, deben permitir que las investigaciones sigan su curso y dejar de convertir cada proceso judicial contra uno de sus dirigentes en una supuesta persecución política", acotó la dirigencia de Morena.

Ariadna Montiel arremetió contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y le advirtió que "hay que tener la cara muy dura para dar discursos sobre la Patria".

"Te recuerdo que el entreguismo disfrazado de estrategia de seguridad sigue siendo entreguismo. No pretendas dar lecciones de soberanía cuando operaste para vulnerarla. Eres una cínica, una traidora a la patria y eso a nadie se le olvida", sentenció.

Acusó que con tanto ausentarse del gobierno de Chihuahua, parece que ya se le olvidó su propia versión, pues primero negó la presencia de agencias extranjeras y después terminó reconociéndola.

"Te recuerdo que el entreguismo disfrazado de estrategia de seguridad sigue siendo entreguismo. No pretendas dar lecciones de soberanía cuando operaste para vulnerarla. Eres una cínica, una traidora a la patria y eso a nadie se le olvida", sentenció.

Insistió en que Chihuahua, desgraciadamente se mantiene en los primeros lugares de los índices de violencia e inseguridad y la gobernadora debería ocuparse de eso y no querer cambiar la conversación que está sobre ella.