A días del Mundial 2026, trabajadores del SoFi Stadium aprueban irse a huelga

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, trabajadores del SoFi Stadium de Los Ángeles aprobaron una huelga en caso de que no prosperen las negociaciones laborales que mantienen con la empresa encargada de los servicios del recinto.

La decisión fue respaldada por el 96 por ciento de los integrantes del sindicato Unite Here Local 11 que participaron en la votación. La organización representa a cerca de 2 mil empleados que desempeñan labores relacionadas con alimentos, bebidas y atención en áreas VIP del estadio.

Los trabajadores buscan un nuevo acuerdo laboral que incluya mejores condiciones salariales, mayor estabilidad en el empleo y medidas para enfrentar los efectos de la subcontratación y la automatización de algunas funciones dentro del inmueble.

Preocupaciones por seguridad y operativos migratorios

Sin embargo, el conflicto no se limita a cuestiones económicas. Entre las preocupaciones expresadas por el sindicato también se encuentra la posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la celebración del Mundial.

Representantes de los empleados han señalado que algunos trabajadores y visitantes podrían sentirse inseguros ante eventuales operativos migratorios en los alrededores o dentro de las instalaciones. Por ello, solicitaron garantías para que el estadio sea un espacio seguro tanto para el personal como para los aficionados que asistirán al torneo.

El posible paro genera atención debido a que el SoFi Stadium será una de las sedes más importantes del Mundial. El inmueble albergará ocho partidos del torneo, incluido el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay programado para el 12 de junio.