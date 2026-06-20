CNTE anuncia repliegue y advierte que regresará con mucha más fuerza

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cerró este sábado la etapa de la huelga nacional iniciada el 1 de junio, pero advirtió que el retiro de miles de docentes de la Ciudad de México no significa el fin de la movilización. Por el contrario, los dirigentes del movimiento anunciaron un proceso de reorganización en sus estados con la intención de regresar a las calles con mayor fuerza para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y atender el resto de sus demandas centrales.

CNTE concluye huelga nacional sin aceptar acuerdos parciales

Durante el mitin de clausura realizado, este sábado, en la sede nacional de la CNTE, dirigentes de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México y Zacatecas coincidieron en que el movimiento regresa a sus estados sin modificar sus exigencias y después de rechazar las propuestas presentadas por el gobierno federal.

Afirmaron que la huelga concluye sin que la Coordinadora aceptara acuerdos parciales y destacaron que, aunque no lograron ocupar el Zócalo capitalino, tampoco fueron derrotados. Por ello, anunciaron el inicio de una etapa de reorganización para fortalecer sus estructuras y preparar una nueva jornada nacional de lucha.

La secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, Yenny Aracely Pérez Martínez, afirmó que el movimiento regresará a sus comunidades para informar a padres de familia, estudiantes y trabajadores sobre los resultados de la huelga y las respuestas obtenidas del gobierno federal. Señaló que la CNTE volverá a movilizarse una vez concluido el proceso de reorganización.

"Vamos a reorganizarnos y regresaremos con mucha más fuerza. Si en esta ocasión nos movilizamos miles, en la próxima seremos más", advirtió.

CNTE denuncia represión y campaña de desprestigio durante huelga

La dirigente oaxaqueña acusó al gobierno federal de privilegiar los intereses financieros sobre las demandas de los trabajadores y aseguró que existe un sentimiento de traición entre amplios sectores del magisterio.

También rechazó la campaña de descalificación emprendida contra los dirigentes de la Coordinadora y afirmó que el gobierno dejó de lado las demandas de más de tres millones de trabajadores afiliados al ISSSTE.

En el mismo sentido, Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México, afirmó que la CNTE no aceptó "migajas" ni modificó sus demandas a cambio de acuerdos parciales.

También rechazó lo que calificó como una campaña de criminalización impulsada desde la Presidencia de la República, al acusar que durante el conflicto se intentó presentar a los maestros como delincuentes, generadores de bloqueos y responsables de afectar la vida cotidiana de la población, con el propósito de desacreditar la huelga nacional.

El dirigente capitalino recordó que la movilización se desarrolló no sólo en la Ciudad de México, sino en distintos estados del país, y destacó que la organización mantuvo su capacidad de convocatoria pese a las presiones políticas, mediáticas y policiales denunciadas por el movimiento.

En tanto, Israel González Vázquez, secretario general de la Sección 7 de Chiapas, lanzó una advertencia directa al gobierno federal al señalar que la CNTE volverá a abrir espacios de interlocución mediante la movilización si nuevamente se cierran las mesas de negociación.

Consideró un "grave error" la suspensión del diálogo con la Comisión Nacional Única de Negociación y afirmó que las protestas obligaron al gobierno a reanudar los contactos con la organización. También advirtió que la Coordinadora regresará a la capital del país una vez concluida la reorganización de sus estructuras.

Las críticas más severas fueron dirigidas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Los dirigentes la acusaron de incumplir el compromiso asumido durante la campaña presidencial de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y recordaron que durante el proceso electoral ofreció revisar y eliminar las reformas que afectan el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado; sin embargo, afirmaron que esa promesa no se ha concretado.

CNTE cerró este sábado la etapa de la huelga. Foto: Cuartoscuro.



También cuestionaron que las respuestas gubernamentales se limitaran a propuestas graduales rechazadas por las bases movilizadas y reclamaron que la Presidenta se negara a reinstalar de manera directa la mesa de diálogo con la Comisión Nacional Única de Negociación.

En representación de la Sección 14 de Guerrero, Irving Loeza Flores denunció actos de represión y hostigamiento durante las protestas. Señaló que integrantes de distintos contingentes fueron golpeados y criminalizados durante la huelga, por lo que exigió castigo para los responsables y reparación del daño para los docentes lesionados durante las movilizaciones.

Los dirigentes guerrerenses también acusaron que durante las protestas hubo hostigamiento de corporaciones de seguridad y responsabilizaron al gobierno federal de los operativos realizados contra integrantes de la Coordinadora. Entre sus exigencias incluyeron atención y reparación del daño para los maestros que resultaron lesionados durante el conflicto, particularmente para integrantes de la Sección 14.

La CNTE también acusó a la administración federal de impulsar una campaña de desprestigio contra el movimiento, utilizar las conferencias matutinas para desacreditar a sus dirigentes y privilegiar los intereses de empresarios, banqueros y administradoras de fondos para el retiro por encima de las demandas de los trabajadores.

La Coordinadora reiteró que mantiene sin modificaciones sus exigencias centrales: la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación del sistema de cuentas individuales y las Afores, el regreso a un esquema solidario de pensiones, la reinstalación de docentes cesados, un incremento salarial del 100 por ciento, la democratización sindical y mejoras en los servicios de salud para los trabajadores.

Asimismo, exigió el fin de la campaña de denostación y persecución política contra sus dirigentes, la reinstalación inmediata de los trabajadores cesados, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reciba nuevamente a la Comisión Nacional Única de Negociación y el castigo a los responsables de los actos de represión denunciados durante la huelga.

Al concluir los mensajes, los dirigentes de las secciones sindicales de la CNTE dieron por concluida la etapa de huelga iniciada el 1 de junio y anunciaron el inicio de una fase nacional de reorganización y aseguraron que, a su regreso a sus estados para informar a las bases sobre los resultados de la movilización, fortalecer la estructura de la Coordinadora y preparar una nueva jornada nacional de lucha.