La CNTE no se mueve: maestros deciden mantener la huelga nacional

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantendrá el plantón instalado en la Ciudad de México y continuará con la huelga nacional, luego de que la Sección 22 de Oaxaca concluyera una consulta entre sus bases para definir el rumbo de las movilizaciones.

La decisión fue anunciada durante la madrugada de este sábado 13 de junio, tras una asamblea estatal que concluyó a la 1:36 horas. Al dar a conocer los resultados, la dirigencia informó que la mayoría de los docentes movilizados optó por no decretar un receso en la jornada de lucha.

"Después de haber realizado este ejercicio plenamente democrático donde se han consultado las bases movilizadas, se decide entonces continuar con la huelga nacional de la CNTE", señaló la dirigencia al término de la reunión.

Aunque la dirigencia confirmó que la mayoría de los docentes movilizados optó por mantener la jornada de lucha, hasta el momento no se han difundido de manera oficial los resultados detallados de la consulta.

Sin embargo, versiones que circulan entre integrantes del movimiento señalan que la diferencia entre ambas posturas habría sido mínima, con una ventaja de apenas unos 175 votos para quienes respaldaron la continuidad del plantón.

Durante el anuncio, maestros reunidos respondieron con consignas que reflejaron el descontento del movimiento con el Gobierno federal.

"Si no hay solución, seguiremos el plantón", corearon en repetidas ocasiones los asistentes.

También lanzaron consignas contra la presidenta Claudia Sheinbaum relacionadas con las demandas del magisterio respecto a la reforma al sistema de pensiones.

"Claudia, mentiste con la reforma a la Ley del ISSSTE", gritaron los manifestantes.

Además de confirmar la continuidad del paro, la dirigencia hizo un llamado a fortalecer la organización interna del movimiento y ampliar la participación de delegaciones sindicales y centros de trabajo en las próximas acciones.

"Sin duda alguna debe de haber una reorganización para el fortalecimiento de esta lucha a nivel nacional", señalaron durante la asamblea.

Con esta decisión, la Sección 22 mantiene su participación en la huelga nacional y prolongará las movilizaciones tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca mientras continúan las negociaciones con el Gobierno federal.