El futbol genera mimetización y pérdida de individualidad: Hugo Sánchez

Ponernos la camiseta de nuestro equipo nos hace empáticos y también desarrollamos conductas que no nos permitiríamos en condiciones normales, aseguró el Hugo Sánchez, pero no el futbolista, sino el investigador del Laboratorio de Neuropsicofarmacología y Estimación Temporal de la Facultad de Psicología de la UNAM.

¿Cómo influye la corteza prefrontal en la identificación con el equipo?

Apuntó que las consecuencias anímicas de los resultados de los equipos nacionales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la victoria o en la derrota, transitan por el cerebro, en particular por la corteza prefrontal.

Por ejemplo, en un partido de futbol de México, se da la mimetización, disminuye la actividad de la corteza prefrontal cuando las personas se identifican unas con otras y de repente están gritando frente a todos en una situación que antes no harían.



Detalló que la corteza prefrontal es la región anterior de los lóbulos frontales ubicada detrás de la frente. Foto: Magnific

Detalló que la corteza prefrontal es la región anterior de los lóbulos frontales ubicada detrás de la frente y conocida como centro ejecutivo del cerebro, responsable del pensamiento complejo, toma de decisiones, control de impulsos, regulación emocional y la personalidad.

"Es imposible igualar el desempeño deportivo porque se carece de las mismas habilidades; sin embargo, se está en posibilidad de asemejar otras características, entre ellas portar la camiseta, pues permite mostrar empatía, identificación y mimetizarse como una masa representativa de un país", apuntó.

Impacto emocional y conductual de portar la camiseta nacional

El especialista precisó que la mimetización nos lleva a tener conductas que no nos permitiríamos en condiciones normales; no obstante, pueden ser liberadoras de estrés, ansiedad y tener algún otro tipo de beneficio, además de ver a tu equipo ganar.

Al referirse a la extendida costumbre de utilizar las playeras de los equipos porque que cuando alguien reconoce al equipo como parte de su idiosincrasia, de su realidad o de lo que vive le genera empatía.

"Portamos los tonos de nuestro país como un proceso donde la individualidad pasa a segundo plano y nos volvemos una entidad uniforme representada por los colores del atavío de nuestro representativo", apuntó.

Esta capacidad cognitiva como proceso neurobiológico es importante, porque al lograrla nos alineamos en términos emocionales, por ejemplo, hacia un grupo de deportistas que nos representa y nos facilita ser empáticos, identificarnos como parte de ellos, subrayó.

El especialista precisó que como proceso neurobiológico es interesante toda vez que se establecen encuentros fraternos entre individuos que nunca se conocieron; desafortunadamente también se ejercen comportamientos que se pueden salir de control.

Cuando juega la Selección, el cerebro se activa en "modo supervivencia": la química cerebral reacciona para ponernos en un estado de alerta: #ExpertaUNAM > https://t.co/C8UdX3XpYU#Mundial2026 pic.twitter.com/pr8FMGNjh7 — UNAM (@UNAM_MX) June 24, 2026

En esta sobreidentificación y pérdida de la individualidad se registra la disminución del funcionamiento de las estructuras que nos permiten regular nuestra conducta, externó el universitario.

Cuando concluye el evento que nos "sincronizó" se queda en nuestra memoria y esperamos la siguiente Copa para volver a vivir esa situación de identificación, sostuvo.