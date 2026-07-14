ICE reduce parte de sus operativos y presume récord de 238 arrestos en Texas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó a modificar parte de sus procedimientos operativos el mismo día en que el gobierno de México puso en marcha las acciones legales por la muerte de connacionales durante redadas migratorias.

Mientras medios estadounidenses reportaban la suspensión temporal de la mayoría de las detenciones derivadas de paradas de vehículos, la agencia difundía un comunicado para presumir un récord de 238 arrestos en el Valle del Río Grande.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que iniciaron las medidas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para llevar ante autoridades estadounidenses los casos de mexicanos que murieron bajo custodia o durante operativos del ICE.

La dependencia confirmó la presentación de denuncias en coordinación con la Fiscalía General de la República, además de gestiones diplomáticas y jurídicas.

Reuters, AP, ABC News, CBS News y The Wall Street Journal informaron, con base en fuentes conocedoras de la decisión, que el ICE suspendió temporalmente la mayoría de las detenciones originadas por paradas de vehículos mientras revisa sus protocolos después de dos tiroteos fatales registrados con menos de una semana de diferencia.

Uno de esos casos corresponde al mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien murió en Houston, Texas. El otro involucra al ciudadano colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, abatido en Biddeford, Maine.

Las publicaciones coinciden en que la medida mantiene excepciones para personas consideradas objetivos de alto riesgo, individuos con órdenes penales y operativos conjuntos con otras corporaciones federales. The Wall Street Journal agregó que la agencia reforzará el uso de cámaras corporales durante ese tipo de intervenciones, aunque la disponibilidad de esos equipos todavía es limitada.

A un año y nueve meses del inicio de nuestro gobierno, los homicidios dolosos disminuyeron 48 por ciento; es decir, 41 casos menos cada día. https://t.co/co5GBgeh63 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 14, 2026

ICE presume mano dura mientras ajusta protocolos

Hasta el cierre de esta edición, el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE no habían publicado el memorando que formaliza el cambio operativo. La información proviene de reportes coincidentes de medios estadounidenses sustentados en fuentes con conocimiento de la decisión.

De manera paralela, el ICE mantuvo intacto su discurso de endurecimiento migratorio. En un comunicado oficial, la oficina de Harlingen informó la detención de 238 personas en un solo día durante un operativo en el Valle del Río Grande, cifra que presentó como un récord para esa región.

La agencia sostuvo que varios de los arrestados enfrentaban procesos penales o contaban con antecedentes criminales, argumento con el que defendió la continuidad de sus operativos.

La coincidencia de ambos movimientos refleja el momento que atraviesa la agencia: por un lado revisa parte de sus procedimientos después de dos operativos mortales; por el otro busca enviar un mensaje de firmeza con cifras históricas de arrestos en la frontera sur de Texas.

No existe evidencia pública que permita establecer que la revisión de las detenciones derivadas de paradas de vehículos sea consecuencia directa de las denuncias promovidas por el gobierno mexicano. Lo acreditado es que la revisión interna comenzó después de dos tiroteos fatales y coincidió con el inicio de la ofensiva jurídica anunciada por México.

El alcance del cambio sigue abierto

El siguiente paso será conocer el contenido del memorando interno que ordenó la suspensión parcial de las detenciones y la respuesta que emitan el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional a las denuncias impulsadas por el gobierno mexicano.

Ese documento permitirá establecer si el ajuste constituye una medida temporal para contener la crisis o el inicio de una modificación más amplia en los protocolos operativos del ICE.