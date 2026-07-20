Propuestas de jóvenes del PAN desatan crítica presidencial

Las propuestas de dos voceros juveniles del PAN para condicionar el derecho al voto y eliminar el sufragio individual de las mujeres desataron una nueva confrontación entre el Gobierno federal y la oposición.

Reacciones oficiales a las propuestas del PAN

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que esos planteamientos reflejan una visión "autoritaria, conservadora y profundamente antidemocrática" que busca concentrar las decisiones políticas en una élite.

Durante la conferencia matutina, la mandataria respondió a los planteamientos atribuidos a Natalia Torres, profesora de la Universidad Panamericana y vocera juvenil panista, quien propuso que los ciudadanos acrediten un examen de conocimientos antes de obtener el derecho a votar.

También se refirió a Javier Albarrán, integrante de la vocería juvenil del PAN en Metepec, quien planteó que el voto de las mujeres recaiga en el jefe de familia.

Sheinbaum comparó esta última propuesta con un retroceso histórico al recordar que las mujeres mexicanas obtuvieron el derecho al sufragio en la década de 1950 después de años de movilización. "Propone regresarnos al porfiriato", afirmó al cuestionar la idea de retirar a las mujeres un derecho político conquistado tras décadas de lucha.

La presidenta también rechazó la iniciativa de exigir un examen para ejercer el voto. Argumentó que el sufragio universal parte del principio de igualdad y que cada ciudadano tiene el mismo valor frente a las urnas, sin importar su nivel educativo, condición económica, edad o lugar de residencia.

Implicaciones y críticas sobre el derecho al voto

Añadió que incluso personas con estudios de posgrado desconocen con frecuencia las funciones de distintos cargos públicos, por lo que ese criterio no puede convertirse en requisito para participar en la democracia.

Para la mandataria, ambos planteamientos comparten una misma lógica: limitar la participación ciudadana y reservar las decisiones políticas a una minoría. "En el fondo lo que hay es un odio al pueblo. Ellos quieren que una élite gobierne México", sostuvo.

También vinculó esas posiciones con declaraciones previas del empresario Ricardo Salinas Pliego sobre restringir el voto de quienes reciben programas sociales.

Sheinbaum afirmó que las propuestas contradicen el discurso de libertad que suele enarbolar Acción Nacional. "¿Cuál libertad hay si las mujeres no pueden votar? ¿Cuál libertad hay si antes de ejercer un derecho constitucional tienes que presentar un examen?", preguntó.

Consideró que esas posiciones exhiben una concepción excluyente de la democracia y advirtió que difícilmente encontrarán respaldo en una sociedad que, dijo, es cada vez más consciente de sus derechos.

La presidenta también criticó que la dirigencia nacional del PAN no se haya deslindado de las declaraciones de sus voceros juveniles. Afirmó que ello confirma que esas posturas no son hechos aislados, sino que reflejan una corriente de pensamiento dentro del partido. "Siempre lo han pensado, pero ahora se atreven a decirlo", señaló.

Finalmente, sostuvo que el voto universal representa uno de los pilares de la democracia mexicana porque coloca en igualdad de condiciones al ciudadano más rico y al de menores recursos. "Todos somos iguales ante la ley y todos tenemos derecho a decidir quién nos gobierna", concluyó.