Identifican al hombre que lanzó una cerveza a una influencer en el México vs Chequia

El aficionado que se hizo viral por lanzar una cerveza a una influencer durante el partido entre México y Chequia en el Estadio Ciudad de México ya fue identificado.

Se trata de Alejandro Azcue Martínez, aparentemente trabaja como Director Operativo de la firma "grupocuait", donde cumple funciones enfocadas en la mejora de metodologías de procesos de diseño y construcción para el desarrollo de proyectos.

La polémica comenzó luego de que la creadora de contenido compartiera el momento en que fue alcanzada por una cerveza mientras grababa contenido durante la celebración del triunfo de la Selección Mexicana.

En su publicación, la influencer explicó que inicialmente creyó que se trataba de un accidente derivado del festejo de los aficionados; sin embargo, al revisar la grabación aseguró que el líquido fue lanzado directamente hacia ella.

"En el momento no me enojé porque pensé que era parte del festejo, pero ya editando me di cuenta de que fue directo a mí. ¿Real, a eso van al estadio? Una vez más se comprueba que el dinero no da educación. Sin palabras", escribió en redes sociales.

El video rápidamente acumuló miles de reproducciones y generó críticas contra el comportamiento del aficionado.

Alejandro Azcue Martínez ofrece disculpa pública

Horas después de que su identidad comenzara a difundirse en distintas plataformas, Alejandro Azcue Martínez publicó un video en el que reconoció su responsabilidad y pidió disculpas por sus acciones.

"Soy Alejandro Escuer Martínez. Grabo este mensaje para hacer una disculpa pública por mis acciones durante el partido entre México y Chequia. Sé perfectamente que me equivoqué. La emoción del partido no es una excusa para el comportamiento que tuve", expresó.

Asimismo, aceptó haber arrojado la cerveza y lamentó las consecuencias de su conducta.

"Asumo plena y completa responsabilidad por haber lanzado una cerveza que terminó mojando a una joven. El fútbol debe ser un espacio para disfrutar, convivir y celebrar a nuestra selección. Momentos como los triunfos de México tendrían que unirnos y acciones como la mía hacen exactamente lo contrario".

Finalmente, hizo un llamado a mantener el respeto en los eventos deportivos.