En medio de una disputa interna, valida el IECM reglamentos del PRD local

En medio de la disputa por ese partido, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) validó los reglamentos internos presentados por PRD-CDMX, aunque mantendrá en resguardo las prerrogativas de ese partido correspondientes a 2025 y 2026, mientras no concluyan los recursos que todavía persisten en tribunales.

Tribunal Electoral reconoce dirigencia oficial del PRD CDMX

Sin embargo, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Nora Arias no era la presidenta legítima y reconoció al grupo contrario, el organismo declaró válidos los documentos básicos presentados.

IECM aprueba reglamentos internos tras diversas resoluciones

El IECM aseguró que se hizo un amplio proceso de revisión derivado de la pérdida del registro nacional del PRD y de su posterior constitución como instituto político local en la capital del país.

IECM aprueba reglamentos internos tras diversas resoluciones

Tras diversas resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la sala regional Ciudad de México y la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que duraron años, finalmente procedió la aprobación de estos reglamentos.

Como parte de las acciones ordenadas en resoluciones previas, el PRD CDMX presentó para su análisis nueve reglamentos relacionados con la organización y funcionamiento de sus órganos internos, mecanismos de afiliación, justicia intrapartidaria, transparencia, capacitación, administración de recursos y protección de derechos humanos, entre otros aspectos fundamentales para la vida interna del instituto político.

El IECM concluyó que los reglamentos presentados cumplen, en términos generales, con los principios constitucionales, las disposiciones legales aplicables y el Estatuto del partido, por lo que determinó su procedencia constitucional, legal y estatutaria.

No obstante, el Instituto Electoral identificó algunas disposiciones que requieren ajustes para armonizar plenamente su contenido con las normas estatutarias del propio partido.

La resolución reconoce el derecho de autoorganización y vida interna del partido político local, por lo que los ajustes señalados quedan a su libre determinación, en su caso, podrán ser presentados ante el Instituto Electoral para la valoración correspondiente conforme a la legislación electoral vigente.

Sin embargo, debido a las impugnaciones promovidas contra resoluciones relacionadas con el proceso de regularización del PRD CDMX, las prerrogativas a las que tiene derecho dicho instituto político correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026 permanecerán en resguardo del Instituto.

Los magistrad@s de la Sala Superior @TEPJF_informa, IGNORARON en audiencia de alegatos, información fundamental para la vida interna del #PRD CDMX.



QUEDA CLARO que para algunos importó más el control de las PRERROGATIVAS que resguarda el Instituto Electoral de la Ciudad de... — Nora Arias Contreras (@AriasNora) May 19, 2026

La dirigencia reconocida por el IECM está encabezada por Karla López Celis como secretaria general; Sergio Iván Galindo Hernández, como secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas y Polimnia Romana Sierra, como secretaria de Planeación Estratégica y Organización Interna.