Ignacio Mier afirma que la detención de Ruffo exhibe contradicciones de la oposición

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la detención del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de huachicol fiscal exhibió la reacción de la oposición, a la que acusó de rechazar la aplicación de la ley cuando las investigaciones involucran a integrantes de sus propias filas.

Ignacio Mier critica postura de oposición tras detención de Ruffo

A través de sus redes sociales, el también y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta, aseguró que la captura del exmandatario "desató el pánico" y cuestionó la postura asumida por el Partido Acción Nacional (PAN), así como por la organización política Somos MX, de la que Ruffo Appel forma parte como integrante de su Consejo Consultivo.

"El PAN evade y hace pirotecnia política; el proyecto de Somos MX tambalea antes de nacer; y el lenguaraz Vicente Fox grita complots para limpiar la sangre. Exigen Estado de derecho, pero no toleran la legalidad en las aduanas. Así la triste figura de la oposición. Lástima", escribió el senador.

Fiscalía ejecuta orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo

El mensaje de Ignacio Mier Velazco fue publicado después de que la Fiscalía General de la República ejecutó una orden de aprehensión contra Ruffo Appel por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, dentro de una investigación relacionada con una red de importaciones irregulares de combustible.