Marcela Guerra defiende la igualdad de género como pilar para fortalecer la democracia

Participación de Marcela Guerra en el Foro Internacional NXT 2026

La igualdad de género es la primera línea de defensa de la democracia, no es un tema accesorio, sino un indicador central de la salud democrática, pues sin mujeres no se puede hablar de una democracia completa, aseveró la diputada del PRI, Marcela Guerra Castillo.

Al informar sobre su participación en el Foro Internacional NXT 2026, efectuado del 12 al 14 de marzo en Nueva Delhi, India, dijo que la vulneración de los derechos de las mujeres representa también retrocesos democráticos, ya que cuando se limitan sus derechos, se debilitan las instituciones y se reduce la calidad democrática, y cuando se tolera la violencia avanzan las fuerzas autoritarias.

Frente a ello, sostuvo que la respuesta debe ser avanzar con mayor decisión, fortaleciendo los marcos normativos y la voluntad política.

La legisladora priista señaló que fue invitada a participar en este foro por Kartikeya Sharma, miembro del Parlamento de la India (Rajya Sabha) y fundador de NXT, "lo que representó una distinción y una oportunidad para contribuir al diálogo internacional desde la perspectiva legislativa de México".

De ahí que, comentó Guerra Castillo, compartió que participó como ponente, representando a México y compartiendo la experiencia nacional en materia de igualdad de género y desarrollo democrático.

En el documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, la diputada en San Lázaro, anotó que durante su participación planteó que el mundo atraviesa un momento decisivo para las democracias, caracterizado por presiones internas, desigualdades persistentes y riesgo de retrocesos en derechos fundamentales.

Avances y desafíos en la igualdad de género en México

asimismo, comentó que compartió la experiencia de México en materia de igualdad de género y representación política, al tiempo que destacó que en México existe una convicción clara.

"En México creemos que las mujeres son esenciales en la democracia. Representamos más de la mitad de la población y, por ello, impulsamos cambios constitucionales para garantizar su participación en los espacios públicos", afirmó Marcela Guerra.

Señaló que México ha transitado de manera progresiva hacia la paridad, mediante reformas estructurales que han fortalecido la inclusión de las mujeres en la vida pública desde las cuotas de género en la década de los noventa hasta la paridad en el Congreso en 2014 y posteriormente, la paridad en todos los cargos públicos en 2019.

Y destacó que este proceso no solo ha permitido aumentar la representación de las mujeres, sino también fortalecer la calidad democrática, ampliar la agenda pública y consolidar instituciones más inclusivas.

Enfatizó que el ejercicio del liderazgo de las mujeres implica enfrentar múltiples responsabilidades y agendas, por lo que es fundamental avanzar hacia condiciones que permitan un mejor equilibrio entre la vida pública, privada y profesional.