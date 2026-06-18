FIFA Fan Fest en Zócalo impulsa economía local: Canaco CDMX

La extraordinaria respuesta del público al FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo capitalino demuestra que la Ciudad de México cuenta con la infraestructura, la oferta turística y la capacidad de servicios necesarias para recibir eventos internacionales de gran magnitud.

“Esta afluencia fortalece la actividad económica y proyecta una imagen positiva de nuestra capital ante millones de personas en todo el mundo".

Afirmó Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad de México (Canaco CDMX).

¿Qué impacto económico ha generado el FIFA Fan Fest en Ciudad de México?

Señaló que los efectos positivos del evento no se han expandido a los micro, pequeños y medianos negocios, así como tampoco a los llamados familiares.

Con información difundida por las autoridades locales y la FIFA, el Fan Fest de la Ciudad de México ha registrado una asistencia promedio aproximada de 82 mil 400 personas por día, por lo que el espacio ha recibido a más de 576 mil asistentes.

En tanto que la Canaco estima que durante los primeros siete días del FIFA Fan Fest se ha generado una derrama económica superior a los 322 millones 879 mil pesos, impulsada principalmente por el consumo de alimentos y bebidas, así como por los servicios de hospedaje, transporte y entretenimiento.

De ahí que el organismo empresarial señala que según sus cálculos, cada asistente hace un gasto promedio de entre 560 y mil 150 pesos en alimentos y bebidas, lo que confirma la relevancia económica de este encuentro para miles de establecimientos que operan en el Centro Histórico y zonas aledañas.

Gutiérrez Camposeco subrayó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa una oportunidad histórica para la economía capitalina, con una proyección global de derrama económica de 26 mil 280 millones de pesos.

Desafíos para la inclusión de micro y pequeñas empresas en la derrama económica

"La Copa Mundial está generando beneficios importantes para sectores estratégicos como hospedaje, restaurantes, comercio en general, entretenimiento y movilidad".

“Sin embargo, es fundamental que la derrama llegue de manera equilibrada a las micro, pequeñas y medianas empresas, empresas familiares y comercios de barrio, que constituyen la base de la actividad comercial, particularmente ante altos costos operativos y las estrictas comisiones que los establecimientos mercantiles están enfrentando", dijo.

El dirigente del comercio establecido aseveró que la meta “debe ser que el éxito del Mundial se traduzca en prosperidad compartida. Celebramos los resultados obtenidos hasta ahora.