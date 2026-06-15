IMPI no hará revisiones masivas a negocios por Mundial

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI ) dejó claro que no hará inspecciones masivas a pequeños negocios por transmisiones de partidos del Mundial de Futbol para no generar "pánico", solamente que sea "a petición de parte".

Pero informó que el pasado 11 de junio, se bloquearon 57 direcciones de streaming por medio de las cuales se estaría transmitiendo el partido inaugural y que ya se visitaron 50 establecimientos para constatar si transmiten o no el Mundial y levantar un registro.

Por ello, el titular del organismo, Vidal Llerenas aseguró que ya se refuerzan los operativos en este sentido, así como contra la venta de mercancía pirata alusiva a la máxima justa del deporte del balompié, en donde reconoció, que la mayoría de los productos corresponden a playeras.

Descartó que se apliquen multas millonarias de 29 millones de pesos, como se ha dicho, o que se clausuren locales, pero aseguró que se trabaja con la FIFA, con las marcas y con las empresas que poseen los derechos de transmisión para bajar en tiempo real páginas y aplicaciones de retransmisión no autorizada.

Vidal Llerenas aseveró que este esquema opera principalmente mediante sitios ya detectados por los titulares de derechos.

En conferencia de prensa para explicar la convocatoria para contratar 500 examinadores especializados en el IMPI, señaló que durante el partido inaugural en Ciudad de México, el IMPI desplegó 15 brigadas alrededor del Estadio CDMX.

Ello, para disuadir la venta de mercancía apócrifa como camisetas, la copa del Mundial y otros artículos relacionados con la justa, que es una de las principales preocupaciones de la FIFA.

Convocatoria para contratar examinadores especializados

El funcionario también negó que la FIFA haya demandado al barrio de Tepito, aunque confirmó que se llevó a cabo un operativo en esa zona de la CDMX por la venta de camisetas presuntamente ilegales.

El titular del IMPI descartó que se busque sancionar fondas, taquerías o pequeños negocios por las transmisiones ilegales de los partidos de futbol, al advertir que no quiere generar "pánico".

Por lo que toca a la contratación de examinadores especializados, comentó que se apuesta a que México sea un país más atractivo para inversionistas nacionales y extranjeros.

Así, se indicó que los examinadores tendrán un sueldo de 27 mil pesos al mes -menos impuestos-, estarán contratados por honorarios, y será para agilizar la revisión de marcas y patentes.

Los principales perfiles tienen que ver con Ciencias Biológicas y Química, Física y Matemática, Redes y Tecnologías Digitales, Ingeniería y Robótica, Diseño y Mecánica; así como Derecho, Administración, Mercadotecnia. Comunicación y carreras afines.

De los requisitos, Vidal Llerenas dijo que los interesados deben ser de nacionalidad mexicana y residir en México; tener cédula o título, demostrar que se ha terminado la carrera; se dará preferencia a personas que tengan especialidad, doctorado o maestría.

La fecha de registro inició el 12 de junio y concluye el día 27 de este mes, y se puede hacer de manera digital en el micrositio www.ingreso.impi.gob.mx.