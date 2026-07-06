Gilda Lozoya fue pieza clave en caso Agronitrogenados: indagatorias

Tras la detención de Gilda Lozoya Austin, realizada la semana pasada por la Fiscalía General de la República (FGR), han salido a la luz nuevos elementos de la investigación que la ubican como una pieza clave en el presunto esquema utilizado para ocultar y dispersar los aproximadamente 3.5 millones de dólares que, según fuentes consultadas sobre el caso, el empresario Alonso Ancira Elizondo entregó como soborno a Emilio Lozoya Austin para asegurar la compra de la planta de Agronitrogenados por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Acuerdo entre Alonso Ancira y Emilio Lozoya

De acuerdo con las investigaciones, el acuerdo entre el entonces accionista mayoritario de Altos Hornos de México (AHMSA) y Emilio Lozoya se concretó antes de que éste asumiera la Dirección General de Pemex. A cambio de impulsar la adquisición de la planta de Agronitrogenados, ubicada en Pajaritos, Veracruz, Lozoya habría recibido un pago cercano a 3.5 millones de dólares.

Transferencias y ocultamiento del soborno

Las indagatorias establecen que el dinero fue transferido desde una cuenta bancaria de AHMSA a otra abierta en la Unión de Bancos Suizos a nombre de Tochos Holding Limited, una empresa constituida en Islas Vírgenes Británicas que habría funcionado como sociedad fachada para recibir los recursos.

Según las investigaciones, Emilio Lozoya era originalmente el titular de los derechos sobre esa cuenta, pero posteriormente cedió el control a su hermana Gilda con el propósito de dificultar el rastreo del dinero y ocultar la trazabilidad de las operaciones financieras posteriores.

Las pesquisas también señalan que Gilda Lozoya realizó diversas transferencias hacia personas ubicadas en México. Entre ellas figura una operación con la que se cubrió el pago de una residencia en Lomas de Bezares adquirida a nombre de Emilio Lozoya, inmueble que posteriormente fue sujeto a un procedimiento de extinción de dominio al acreditarse judicialmente que fue adquirido con recursos de procedencia ilícita, por lo que pasó a propiedad del Gobierno Federal.

De acuerdo con las indagatorias, la compra de Agronitrogenados se concretó pese a que la planta se encontraba en condiciones deplorables y fue adquirida por Pemex a un precio muy superior a su valor real. El presunto soborno habría sido el incentivo para concretar una operación que ocasionó un grave daño al patrimonio del Estado.

Las mismas investigaciones consideran que la intervención de Gilda Lozoya fue determinante para ocultar y mover los recursos del presunto pago ilegal, por lo que es señalada como un eslabón relevante dentro del esquema financiero atribuido a su hermano.

Como parte de este caso, Alonso Ancira suscribió con Pemex un acuerdo reparatorio para resarcir el daño ocasionado por la compra de Agronitrogenados, mismo que fue pactado en tres parcialidades, de las cuales únicamente ha cubierto dos.