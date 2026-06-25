INE aprueba el registro a Somos México y PAZ para ser partidos políticos

¡Habemus nuevos partidos políticos en México!

La tarde de este jueves 25 de junio el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que Somos México y Construyendo Sociedades de Paz se convertirán en partidos políticos nacionales y podrán participar en las próximas elecciones de 2027.

Sin embargo, en esta selección de organizaciones que pidieron el registro, México Tiene Vida y Que Siga la Democracia no cumplieron con los requisitos por inconsistencias irregularidades e ilegalidades que cometieron durante el proceso.

A petición de la nueva consejera Frida Gómez, con el pleno dividido, rechazaron otorgarle el registro de partidos políticos a México Tiene Vida y Que Siga la Democracia, al considerar que se debía cambiar el sentido del proyecto porque las anomalías que se les acreditaron son graves.

En el caso de Que Siga la Democracia se frenó el registro porque se acreditó que intentó engañar al INE usando inteligencia artificial en 92 afiliaciones, no aclaró el destino de 1.4 millones de pesos y porque omitió reportar gastos de renta de salón, mesas, lonas, carpas, sillas, gafetes, gorras, chalecos, camisas, equipo de sonido y transporte para sus asambleas.

Además, porque el informe de última entregó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalla que tiene una investigación abierta en contra de su dirigente Édgar Garza Ancira.

Mientras que, a México Tiene Vida le acreditaron la intervención de 98 ministros de culto en 56 asambleas, intentó sobornar a una funcionaria del INE con 30 mil pesos para que les validara una asamblea sin quórum, manipuló cinco mil 684 afiliaciones y tiene irregularidades en 4.7 millones de pesos que incluyen aportaciones sospechosas.