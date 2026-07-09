Cambian las reglas: INE avala metodología para monitorear precampañas y campañas

El consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la Metodología y el Catálogo de Programas de Radio y Televisión que Difunden Noticias, que revisará el manejo de la información durante las precampañas y campañas electorales de cara a las elecciones federales.

Metodología y catálogo para monitoreo electoral

En este análisis se introduce una nueva variable para identificar expresiones o comentarios que, sin constituir una agresión explícita, transmiten mensajes de descalificación, menosprecio o cuestionamiento hacia las personas precandidatas o candidatas mediante mecanismos discursivos indirectos.

Durante la discusión, la consejera electoral Carla Humprey precisó que es necesario incorporar los elementos de inteligencia artificial que pudieran utilizarse para alterar contenidos, pero al no proceder su propuesta, consideró que les corresponderá a las instituciones educativas que harán el monitoreo proponer las herramientas procedentes.

No obstante, advirtió que el INE le tendrá que "entrar" a este tema, que seguramente irrumpirá en las campañas electorales.

Función de los medios y alcance del monitoreo

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, explicó que los medios de comunicación cumplen una función central y con esta metodología se construye una herramienta técnica para observar la cobertura noticiosa, sin sustituir el criterio editorial de los medios, sin calificar la validez de las opiniones y sin convertir al Instituto en revisor de contenidos periodísticos.

"No se trata de una vigilancia general sobre los medios, sino de un ejercicio específico, temporal y vinculado directamente con lo que la ley ordena monitorear. El alcance es muy claro", precisó.

Detalló que para precampañas, el catálogo contempla 73 espacios: 59 noticiarios, 4 programas de debate, opinión y análisis, y 10 programas de espectáculos o revista. Para campaña, el catálogo se amplía a 503 espacios: 489 noticiarios, 4 programas de debate, opinión y análisis, y 10 programas de revista o espectáculo.

Precisó que la diferencia entre precampaña y campaña también tiene una explicación lógica, pues en precampaña, el monitoreo se concentra en determinados espacios de mayor impacto nacional y en entidades relevantes. En campaña, al tratarse de una etapa de exposición pública mucho más amplia, el catálogo incorpora noticiarios de las entidades federativas.

Asimismo, precisó que en esta herramienta se incorpora una mirada actualizada sobre igualdad, no discriminación, violencia política de género y acciones afirmativas, aspectos indispensables para evaluar la calidad democrática de la cobertura electoral.