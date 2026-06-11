INE aclara que afiliaciones de Somos MX son preliminares

Ante las quejas de Somos MX por la presunta filtración de su padrón de afiliados a integrantes de Morena, el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que las cifras de afiliaciones que las organizaciones reportan durante el desarrollo del procedimiento no son definitivas.

Explicó que estos apoyos tienen que pasar por un proceso de verificación y validación.

El INE apuntó que la validación de afiliaciones constituye uno de los mecanismos más robustos para garantizar que las organizaciones acrediten contar con respaldo auténtico de la ciudadanía y que todas las solicitudes sean evaluadas bajo los mismos criterios legales.

Insistió en que durante el proceso de solicitud de registro y hasta que concluya la revisión prevista en la legislación, todas las afiliaciones tienen carácter preliminar.

¿Qué aclaró el INE sobre las cifras preliminares de afiliaciones?

Y agregó que todo este material se encuentra sujeto a procesos de revisión y validación por parte de la autoridad electoral para garantizar la autenticidad de la información.



INE.

Apuntó que la validación de afiliaciones constituye uno de los mecanismos más robustos. Foto: Cuartoscuro

El INE precisó que se realizan cruces especializados con el padrón electoral, verifica casos de doble afiliación entre organizaciones participantes y revisa posibles duplicidades con partidos políticos vigentes.

Afiliaciones duplicadas

En caso de detectarse afiliaciones duplicadas, prevalecerá la afiliación más reciente o aquella que corresponda conforme a los procedimientos establecidos en el instructivo respectivo.

Estas actividades son desarrolladas por personal especializado de las áreas técnicas responsables de la revisión de solicitudes.

Asimismo, el INE precisó que la ciudadanía puede consultar información actualizada sobre el desarrollo del proceso a través de los canales oficiales. Así se encuentran disponibles reportes, estadísticas e información pública relacionada con el procedimiento.

#BoletínINE | El INE verifica cada afiliación para garantizar el respaldo auténtico de la ciudadanía.



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Afiliación ciudadana

Refrendó que, a través de estos mecanismos, el INE fortalece la certeza y la confianza ciudadana en las decisiones relacionadas con la constitución de nuevos partidos políticos nacionales.

El INE dejó en claro que la afiliación ciudadana constituye uno de los requisitos más importantes dentro del procedimiento para obtener el registro como partido político nacional.

La legislación establece que las organizaciones interesadas deben acreditar un número mínimo de afiliaciones equivalente al 0.26 por ciento del padrón electoral federal.

Para el proceso de constitución de partidos políticos nacionales 2025-2026, este requisito equivale a 256 mil 30 personas afiliadas válidamente registradas.

Las afiliaciones pueden recabarse mediante tres mecanismos, afiliaciones recabadas en asambleas certificadas INE.

También mediante la aplicación móvil desarrollada por el Instituto, y el tercero, a través del régimen de excepción autorizado para determinados casos.