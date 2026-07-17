INE inicia procedimiento contra la CNBV por retrasar entrega de información clave

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó presentar un procedimiento contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por no dar respuesta a tiempo a cuatro solicitudes de información que le fueron formuladas por la autoridad fiscalizadora electoral.

Procedimiento del INE contra CNBV por retraso en información

Los consejeros señalaron que la Unidad Técnica de Fiscalización notificó requerimientos a la Comisión en la revisión de informes de gastos y las respuestas fueron remitidas dos meses después de concluido el plazo de cinco días previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por ello, avalaron dar vista a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para que, en el ámbito de sus atribuciones, proceda como corresponda.

Multa a México Tiene Vida por participación de ministros de culto

En otro asunto, los consejeros electorales avalaron un proyecto, que deberá ser avalado por el consejo general, para imponer una multa de 113 mil 140 pesos a la organización México Tiene Vida (MTV).

Se determinó acreditada la participación de 98 ministros de culto en actividades relacionadas con su proceso para obtener el registro como partido político nacional.

El proyecto fue avalado por mayoría de dos votos a favor y uno en contra, y además de la sanción económica, se propone dar vista a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que determine lo que proceda, en el ámbito de sus atribuciones.

De acuerdo con la investigación realizada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, se comprobó que 98 personas registradas como ministros de culto participaron en asambleas distritales y actividades de afiliación organizadas por México Tiene Vida durante su proceso de conformación como partido político.

El proyecto señala que los días 28 y 29 de mayo pasados, se recibieron seis quejas ciudadanas, en las que, en esencia, denunciaron la presunta afiliación y participación activa de personas ministras de culto religioso, en las asambleas celebradas por las organizaciones de la ciudadanía México Tiene Vida AC, Personas Sumando en 2025 AC (Somos Mx) y Construyendo Sociedades de Paz, así como de la agrupación política nacional Que Siga la Democracia, en el contexto del proceso para obtener su registro como partido político nacional, para el período 2025-2026.

En el caso de Que Siga la Democracia, Personas Sumando en 2025 AC y Construyendo Sociedades de Paz AC, que no se acredita la infracción denunciada al no acreditarse la participación de personas ministras de culto.

En el caso de México Tiene Vida, se acreditó que 98 personas ministras de culto fueron afiliadas a la organización en el contexto de 58 asambleas distritales que celebró, aunado a que, de éstas, dos fueron electas delegadas a la Asamblea Nacional Constitutiva, aunque sólo una asistió, y que ocho fueron acreditadas como auxiliares, recabando cuatro de ellas, 191 afiliaciones.