Defiende INE proceso de fiscalización de nuevos partidos políticos

A menos de dos semanas de que el Instituto Nacional Electoral (INE) dé a conocer si habrá nuevos partidos políticos, precisó que desde el momento en que notifican formalmente su intención de constituirse como partidos, las organizaciones adquieren responsabilidades específicas respecto del uso y administración de los recursos destinados a sus actividades.

Supervisión financiera y responsabilidades de las organizaciones

Explicó que todas las organizaciones deben reportar periódicamente el origen y destino de los recursos empleados para la celebración de asambleas, actividades de afiliación y demás tareas relacionadas con el procedimiento de constitución partidista.

La revisión de esta información forma parte de la evaluación integral que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE) durante el análisis de las solicitudes de registro.

Supervisión financiera

En este contexto, la Unidad Técnica de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización verifican que la información financiera presentada por las organizaciones cumpla con los requisitos previstos en la legislación electoral y que exista correspondencia entre las actividades realizadas y los recursos reportados.

#BoletínINE | La fiscalización también forma parte del proceso para constituir nuevos Partidos Políticos Nacionales.



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"La supervisión financiera constituye un componente esencial de la transparencia electoral, ya que permite conocer el origen de los recursos utilizados y fortalecer la rendición de cuentas por parte de las organizaciones participantes", señaló.

Asimismo, aclaró que al igual que ocurre con la revisión de afiliaciones y la certificación de asambleas, la fiscalización se desarrolla bajo criterios uniformes y procedimientos previamente establecidos.

Multas y principales irregularidades detectadas

Estas actividades permiten garantizar condiciones de equidad, legalidad y transparencia durante todo el proceso de constitución de nuevos partidos políticos nacionales.

De acuerdo con información preliminar, la Unidad Técnica de Fiscalización avaló multas por alrededor de cinco millones de pesos a las cuatro organizaciones.

Las principales irregularidades encontradas por la autoridad electoral son ingresos no comprobados, omisión de reportar gastos, proveedores no localizados, aportaciones en efectivo superiores al límite legal y aportaciones de entes impedidos.