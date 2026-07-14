¿Qué tan felices somos los mexicanos? El Inegi revela los estados con mayor y menor bienesta

En 2025, el promedio de satisfacción de los mexicanos mayores de 18 años con la vida actual fue de 8.62, apenas 0.23 puntos más que en su comparación con 2021 —en un contexto marcado por la pandemia de Covid-19—, cuando el indicador fue de 8.45, señala la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (Enbiare) 2025 que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la presentación de los resultados de esta encuesta se señaló que el bienestar va más allá del ingreso económico y está relacionado con la salud física y mental, la estabilidad financiera y la existencia de redes de apoyo.

Estos temas cobraron mayor relevancia tras la pandemia, cuando los temas sobre la salud mental comenzaron a ocupar un lugar central en la agenda pública y de los mexicanos.

Y es que si bien, el promedio nacional de bienestar mejoró respecto a 2021, algunos grupos continúan reportando niveles inferiores de satisfacción con la vida, pues las personas hablantes de lengua indígena registraron un promedio de 8.33 puntos, pero quienes viven con alguna discapacidad alcanzaron 7.99, ambas cifras por debajo del promedio nacional de 8.62.

Las mujeres continúan reportando una satisfacción ligeramente menor a la que experimentan los hombres (5.07 frente a 5.55), tendencia que también se observó en la edición de 2021.

¿Cómo afecta la salud mental al bienestar en México?

Así, en una escala de -10 a 10, el balance anímico general fue positivo, con un promedio de 5.29, pero los hombres registraron promedios superiores a las mujeres.

Estos resultados reflejan que, si bien el país muestra un ligero avance en términos generales, persisten condiciones estructurales que limitan el bienestar de distintos sectores de la población.

Por otro lado, se observó el impacto de algunos padecimientos de la mente, pues las personas con indicios de depresión registraron una caída considerable en su balance anímico cotidiano, situándose en apenas 1.93 puntos, y una satisfacción con la vida de 7.55; y una tendencia similar enfrentan quienes presentan indicios de ansiedad, con un 7.95 de satisfacción.

La situación se agudiza en las mujeres y los jóvenes, toda vez que a nivel nacional, 25% de las mujeres presenta indicios de ansiedad y 13.3% manifiesta síntomas de depresión, superando en ambos rubros a los hombres.

Diferencias regionales y demográficas en la satisfacción vital

Por otro lado, las mujeres de 18 a 29 años registraron el balance anímico más bajo de toda la población con 4.62.

En cuanto a la parte física, la autopercepción de la salud también dicta el bienestar. Quienes gozan de una buena o muy buena salud promedian 8.93 en satisfacción vital, en contraste con el 7.08 de aquellos que reportan una mala o muy mala salud.

Asimismo, de la encuesta, se desprende que en Coahuila se registró el promedio más alto de satisfacción con la vida (8.85) y en Oaxaca, el menor (8.32).

Se aseguró que todas las entidades tienen un balance anímico positivo, pero "las que tienen el mayor balance anímico son Nayarit, Campeche y Sinaloa. En el extremo opuesto serían Oaxaca, Puebla y Michoacán de Ocampo, con valores todavía positivos de 4.54 a 5.97", comentó Mauricio Rodríguez, titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi.

Al presentar la Enbiare 2025, también se observó que el bienestar se divide, siendo entidades del norte como Coahuila (8.85) y Tamaulipas (8.79) las que registraron los niveles de satisfacción más altos, y estados del sur como Tabasco (8.37) y Oaxaca (8.32) reportaron los promedios más bajos.

El Inegi explicó que esta encuesta genera información sobre la satisfacción con la vida, los estados anímicos cotidianos y el propósito de vida de la población de 18 años y más. Asimismo, permite comprender la relación de estos elementos con el entorno personal, familiar, social y laboral.