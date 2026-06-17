El crecimiento mensual de la economía en mayo fue prácticamente nulo, mientras que abril mostró una revisión al alza gracias a la construcción vinculada al Mundial de futbol
INEGI reporta estancamiento económico en mayo
Por: Aida Ramirez Marin
La economía se habría frenado en mayo pasado, después de la recuperación de abril, toda vez que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) que publica el INEGI, estimó 0.0% de crecimiento mensual para el quinto mes del año, con cifras ajustadas por estacionalidad, en su primera previsión.
En tanto el estimado de abril se revisó al alza, desde el 0.28% previo a 0.99%, impulsado por el crecimiento mensual de la actividad industrial de 2.12%, que se debió al crecimiento de la construcción de 7.63 por ciento.
Para Grupo Financiero BASE, el fuerte crecimiento de la construcción en abril "se debió a las obras por el Mundial de Futbol".
De acuerdo con la estimación del IOAE, el crecimiento de abril estuvo impulsado por las actividades terciarias -comercio, servicios y turismo-, con un crecimiento mensual de 0.53%, aunque marca una desaceleración desde el crecimiento observado de 0.82% en marzo de este año.
Proyecciones del PIB y sectores económicos para 2026
Por su parte, para mayo el IOAE muestra un crecimiento mensual casi nulo de 0.01%, "reflejando que el rebote de la actividad económica pudo estar limitado al mes de abril", señaló BASE.
De esta forma y de observarse un crecimiento mensual de 0.0% en junio, en su análisis, el área de Análisis Económico del grupo financiero estimó que en el segundo trimestre del año el producto interno bruto mostraría un crecimiento trimestral de 1.33%, tras registrar una contracción de 0.62% en el primer trimestre.
Por su parte, el crecimiento anual sería de 1.36%; y de ser así, el crecimiento anual del PIB en el primer semestre del 2026 sería de 0.87%, dijo BASE.
El INEGI señaló que a tasa anual, tras el estancamiento de la economía, se proyecta un crecimiento del 1.1%.
Por sectores económicos, se espera un aumento del 1.7% en las actividades terciarias y del 0.7% en las secundarias.
Cabe destacar que el dato preliminar se publica un día después de que el INEGI también dio a conocer de la posible moderación del consumo en el mismo periodo, a pesar de que mayo suele registrar un repunte debido a los gastos por el Día de la Madre.
En el primer trimestre de 2026, la economía mexicana se contrajo un 0.6% trimestral, cifra menor al dato oportuno del 0.8%.
Esta caída del PIB en el primer trimestre siguió a un crecimiento del 0.7% registrado en el cuarto trimestre de 2025, y se atribuye a la disminución de la actividad industrial, que cayó un 1.0% respecto al trimestre anterior.
Estos datos son estimaciones preliminares del INEGI y se confirmarán en las próximas semanas.
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