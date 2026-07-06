Crece inversión fija bruta en abril por Mundial de futbol

La inversión fija bruta al mes de abril registró un crecimiento mensual acelerado de 4.03 por ciento, con cifras ajustadas por estacionalidad, sumando dos meses de crecimiento mensual, principalmente por las adecuaciones que se estuvieron haciendo rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Crecimiento mensual y anual de la inversión fija bruta en abril

Es el mayor crecimiento mensual registrado desde noviembre de 2020, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que dio a conocer el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo.

A tasa anual, el indicador mostró un crecimiento de 5.09%, poniendo fin a una racha de 19 meses consecutivos de caídas y siendo la mayor tasa de crecimiento desde julio del 2024.

Por componente, la inversión en maquinaria y equipo registró un avance mensual de 1.96%, impulsado por la inversión en maquinaria y equipo importado, que creció 6.15%, su mayor crecimiento desde noviembre del 2020.

Dicho crecimiento se concentró en importaciones de "otros bienes" con un crecimiento mensual de 7.08%; por su parte, la inversión en maquinaria y equipo de origen nacional registró una contracción mensual de 3.73 por ciento.

Según los datos del Indicador, señalan que a la par de la inversión en construcción en maquinaria y equipo importado, la inversión en construcción mostró un crecimiento mensual de 6.45%, impulsada casi en su totalidad por la inversión residencial, que creció 12.42% mensual, su mayor avance también desde agosto del 2020.

Por su parte, la inversión en construcción no residencial registró un bajo crecimiento mensual de 0.12 por ciento.

Ante el fuerte crecimiento mensual, a tasa anual la inversión fija bruta mostró un crecimiento de 5.09%, luego de 19 meses sin crecimiento.

Por componente, la inversión en maquinaria y equipo creció 0.94% anual. Y a su interior, la inversión en maquinaria y equipo de origen nacional mantuvo una fuerte contracción de 10.60 por ciento.

La inversión en maquinaria y equipo importado creció 8.77% anual, y la inversión en construcción creció 8.76% anual, su mayor tasa desde mayo del 2024.

La construcción residencial mostró un crecimiento anual de 16.74%, su mayor crecimiento desde octubre del 2023, y la construcción no residencial creció 1.11% anual, avanzando por tercer mes consecutivo, pero desacelerándose respecto al crecimiento de 3.09% en marzo.

En el acumulado de enero a abril de este año, la inversión fija bruta acumuló una caída anual de 0.75%, el segundo año consecutivo de retroceso.

A pesar de esto, la inversión en maquinaria y equipo total sigue acumulando una contracción en el año de 4.57%, con la inversión de origen nacional cayendo 10.46% y la de origen importado cayendo 0.73 por ciento.

La inversión en construcción acumula un crecimiento de 2.77% en los primeros cuatro meses del año, tras registrar una contracción de 5.62% en el mismo periodo del año pasado.

Impacto del Mundial de Fútbol 2026 en la inversión y perspectivas futuras

"El crecimiento de la inversión en maquinaria y equipo importado, concentrado en "otros bienes" y en construcción residencial, puede estar asociada a preparativos previos al Mundial de Fútbol que en México se concentró en junio y los primeros días de julio.

"Estos preparativos incluyen gasto en adecuaciones y remodelación de sitios de alojamiento temporal, lo que anteriormente se había reflejado en las cifras de Actividad Industrial al mes de abril. Es importante destacar que este crecimiento al ser por preparativos, no será recurrente en meses posteriores, por lo que es probable que se observen correcciones a la baja de la inversión", señala un análisis de Grupo Financiero BASE.