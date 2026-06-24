Sheinbaum presume baja inflación y fortaleza económica

La inflación en México se ubicó en 3.55 por ciento, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien presentó el indicador como una señal de estabilidad económica en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos y la incertidumbre provocada por el conflicto en Medio Oriente.

La mandataria atribuyó la reducción de los precios a los acuerdos alcanzados con productores, comercializadores y distribuidores de alimentos, así como a la estrategia para contener los costos de los combustibles y productos de la canasta básica.

Entre los productos que registraron una disminución destacó el jitomate. Sheinbaum afirmó que el gobierno trabajó con productores para reducir presiones especulativas que habían elevado su precio durante los últimos meses.

La presidenta también defendió la política de acuerdos voluntarios con gasolineros para mantener límites en los precios de la gasolina Magna y el diésel, además de las acciones vinculadas con el Paquete Contra la Inflación y la Carestía.

En la primera quincena de junio, la inflación general anual de México se ubicó en 3.55 por ciento. Suma seis quincenas consecutivas a la baja y registra el menor nivel desde octubre 2025.



Trabajamos para proteger la economía popular. pic.twitter.com/nDXk6t6ln0 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 24, 2026

Perspectivas económicas y recuperación en México

Más allá de la inflación, Sheinbaum sostuvo que la economía mexicana mantiene una trayectoria positiva pese al entorno internacional adverso.

Como respaldo, citó indicadores económicos divulgados durante las últimas semanas que muestran un desempeño mejor al esperado y afirmó que la actividad económica recuperó dinamismo después de la debilidad observada durante el primer trimestre del año.

La construcción aparece como uno de los principales motores de esa recuperación. La presidenta señaló que el programa nacional de vivienda impulsa la generación de empleo y la actividad productiva en sectores vinculados con materiales, transporte y servicios.

También afirmó que la inversión pública y privada en infraestructura contribuye al crecimiento económico, en un momento en que el gobierno busca sostener el ritmo de expansión pese a la incertidumbre global.

Para la administración federal, la combinación de menor inflación, estabilidad en precios estratégicos y actividad económica en crecimiento fortalece la expectativa de que México mantenga un desempeño favorable durante la segunda mitad del año.