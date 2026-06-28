Sheinbaum presume que la reestructura del Infonavit ya beneficia a 20 millones de mexicanos

La reestructura de casi 5 millones de créditos del Infonavit beneficia a alrededor de 20 millones de personas, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al entregar viviendas en Chiapas.

Explicó que el programa redujo adeudos considerados impagables, liberó escrituras y modificó las condiciones de financiamiento para trabajadores que durante años vieron crecer sus deudas pese a cumplir con sus pagos.

"Son 5 millones de familias, que si uno lo multiplica por cuatro, que es más o menos los habitantes o en promedio, una familia, pues estamos ayudándole a 20 millones de personas en nuestro país con esta reducción de créditos", declaró.

La mandataria afirmó que esa cifra convierte a la política de vivienda en una de las de mayor alcance social de su administración. Calculó el impacto al considerar un promedio de cuatro integrantes por familia.

Sheinbaum también ratificó la meta de construir 1.8 millones de viviendas durante el sexenio mediante el Infonavit, la Comisión Nacional de Vivienda y el Fovissste. Señaló que el programa busca ampliar el acceso a vivienda para trabajadores que perciben uno o dos salarios mínimos y que anteriormente no podían obtener un crédito.

La Vivienda para el Bienestar es motor del desarrollo con justicia. https://t.co/AXW8ukJR7K — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 28, 2026

La presidenta defendió el cambio de modelo en la política habitacional. Argumentó que durante el periodo neoliberal el Infonavit privilegió el otorgamiento de créditos con esquemas financieros que calificó de impagables y permitió la construcción de viviendas pequeñas y alejadas de los centros de trabajo, muchas de las cuales terminaron abandonadas.

Como ejemplo, presentó casos de acreditados en Chiapas que solicitaron préstamos por menos de 250 mil pesos, pagaron cantidades superiores al monto original y todavía mantenían adeudos cercanos o superiores al millón de pesos. Afirmó que esos créditos fueron liquidados o reducidos de manera significativa con el nuevo esquema.

Vivienda como motor de la economía

Sheinbaum sostuvo que el programa habitacional también impulsa la actividad económica al generar empleos directos en la construcción e indirectos en las cadenas de suministro y servicios vinculados con las obras.

Según la presidenta, Vivienda para el Bienestar aporta cerca del 1% del Producto Interno Bruto al crecimiento económico del país. Añadió que cada vivienda genera empleo para al menos cuatro personas durante su construcción.

La mandataria sostuvo que la principal diferencia entre ambos modelos radica en que el anterior favorecía intereses privados, mientras que el actual busca garantizar el acceso a la vivienda como un derecho para las y los trabajadores.

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