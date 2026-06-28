Tribunal inhabilita a Jaime Nova como administrador de la Aduana: ¿por qué lo sancionaron?

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) sancionó con la inhabilitación de apenas un año, a Jaime Nova Palma, quien fue administrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por no reportar ingresos por más de un millón y medio de pesos en su declaración patrimonial.

Así lo dio a conocer la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), al señalar que el ex funcionario, quien fue administrador de la Aduana entre 2019 y 2020, mintió en su declaración para ocultar ingresos distintos a su salario.

Si bien el comunicado emitido por Anticorrupción no señala el año de la declaración patrimonial que investigó, sostiene que la decisión del Tribunal es "por haber faltado a la veracidad en sus declaraciones de situación patrimonial con la finalidad de ocultar un incremento en su patrimonio por un millón 532 mil 452 pesos, que no fueron explicables ni justificables".

¿Por qué sancionaron a Jaime Nova Palma, administrador de la Aduana?

La Secretaría que encabeza Raquel Buenrostro aseveró en el comunicado que la persona sancionada "tiene derecho a impugnar", pero advierte que de hacerlo, "esta Secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fue investigado".

Cabe señalar que Nova Palma estuvo al frente de la Aduana de Lázaro Cárdenas entre 2019 y 2020, y fue separado del cargo en abril de 2021 cuando la Administración General de Aduanas formaba parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), junto con otros 31 administradores aduanales, de un total de 49.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno informa que se logró inhabilitar por un año a un exservidor público del @SATmx en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por haber faltado a la veracidad en sus declaraciones de situación patrimonial y... pic.twitter.com/oEWyA3ioCU — Buen Gobierno México (@BuenGobierno_mx) June 28, 2026

Entonces, se dijo que varios eran investigados por presuntos hechos de corrupción, así como delitos de lavado de dinero proveniente de contrabando, tráfico de armas, huachicol y hasta posible narcotráfico.

La Secretaría Anticorrupción también invitó a la sociedad a denunciar cuando sea testigo de un acto de corrupción, y advierte que "quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias.

"La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continuará actuando con firmeza para fortalecer una cultura de honestidad y cero impunidad en el sector público", puntualizó.

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