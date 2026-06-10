Inicia la cuarta mesa de negociación entre CNTE y el gobierno federal

Alrededor de las 11:12 horas de este miércoles, ingresaron más de 40 maestros de la CNTE a la Secretaría de Gobernación, para la cuarta mesa de negociación con el gobierno federal.

Los mentores señalaron que fueron convocados la noche de este martes, a las 21:00 horas, para el encuentro con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación, Mario Delgado y el director general del ISSSTE, Martí Batres.

Asimismo, señalaron que esta será la mesa definitiva para ver cuáles son las acciones que llevarán a cabo en las siguientes horas, como el retiro del plantón en las calles del Centro Histórico o reforzar sus acciones, en el marco de la inauguración del Mundial de Futbol 2026.