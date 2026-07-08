Salinas Pliego queda en entredicho por difundir insultos contra México

Los insultos del periodista argentino Eduardo Feinmann contra los mexicanos escalaron a la conferencia matutina, donde la presidenta Claudia Sheinbaum acusó al empresario Ricardo Salinas Pliego de amplificar ese discurso al difundirlo en su cuenta de X.

¿Qué declaraciones realizó Claudia Sheinbaum sobre Eduardo Feinmann y Ricardo Salinas Pliego?

La mandataria recordó que Feinmann difundió anteriormente la versión de que integrantes de la selección de Ecuador habían recibido amenazas del crimen organizado para perder un partido frente a México. Afirmó que esa historia fue desmentida por el propio equipo ecuatoriano y la presentó como un intento por desacreditar tanto a la selección mexicana como al país.

Sheinbaum centró sus críticas en el respaldo que, dijo, Salinas Pliego dio a ese contenido al compartirlo en redes sociales. Consideró que esa decisión revela afinidad con un personaje que, además de difundir información falsa, expresó desprecio hacia los mexicanos.

Durante la conferencia se reprodujo un fragmento del programa de radio en el que Feinmann afirmó que "detesta" a los mexicanos y aseguró que los argentinos son superiores. Tras escuchar el audio, la presidenta calificó esas expresiones como indignantes.

Reacciones y consecuencias del discurso contra México

Sheinbaum sostuvo que el caso trasciende las declaraciones del comunicador argentino. Argumentó que quienes difunden o respaldan ese tipo de mensajes terminan compartiendo la misma visión sobre México y los mexicanos.

"Si este periodista odia a los mexicanos y la derecha mexicana quiere a este periodista, pues la derecha mexicana odia al pueblo de México", afirmó al explicar lo que definió como una relación de "transitividad".

La presidenta también mencionó que Salinas Pliego atraviesa un concurso mercantil, referencia que hizo al señalar la cercanía del empresario con Feinmann.

Como cierre, defendió la dignidad del pueblo mexicano y aseguró que quienes desprecian a México "nunca les va a ir bien", porque, afirmó, la historia del país está marcada por la resistencia y la defensa de su soberanía.