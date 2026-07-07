Intervención ilegal de EU podría anular juicio de "El Mayo": Monreal

La posibilidad de que Ismael 'El Mayo' Zambada haya podido ser secuestrado por elementos de EU en territorio mexicano es muy grave e incluso podría anular el juicio que se le sigue en aquel país, advirtió el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

Postura de Claudia Sheinbaum sobre el caso Zambada

Explicó que la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de exigir explicaciones sobre este caso, es la correcta y enfatizó que ella puso el dedo sobre la llaga al señalar la contradicción en el gobierno de EU, que declara organizaciones terroristas a los cárteles, pero al mismo tiempo negocia con ellos.

"De demostrarse que Zambada fue secuestrado, implica incluso la nulidad del proceso en ese país. Ya pasó en otros casos, pero esperamos que se dé a conocer el resultado de la información y que se mantenga la relación", precisó.

Reacciones y consecuencias legales del posible secuestro

Consideró que todos los mexicanos deben estar unidos en torno a la presidenta de la República. "Yo avizoro una etapa más turbulenta en materia de política exterior, al expresar contundentemente una posición de defensa a la dignidad soberana y a la República", dijo.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila subrayó que los extranjeros creen que la subordinación es la mejor forma de comportamiento de los países y la presidenta ha roto ese molde.

Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/qvlEp5v4D8 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 7, 2026

Sin embargo, alertó que también hay sectores conservadores que siempre tratarán de quedar bien con los mandatarios extranjeros y la ultraderecha se solazan y aplauden cuando se habla mal de México.

Insistió en que se violan el tratado de extradición, la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución Política en materia de soberanía, dado que no pueden ingresar a suelo mexicano sin la autorización del gobierno mexicano.

El también presidente de la Junta de Coordinación Políticas acotó que si se hizo por parte del FBI, es grave y requiere que la Fiscalía General de la República de oficio integre una carpeta de investigación y exija rendición de cuentas para quien resulte responsable.

Además, está la vía diplomática, que es la que está intentando por primera intención la presidenta Claudia Sheinbaum, la vía diplomática de exigir una aclaración sobre lo que está sucediendo con el traslado, por no llamarle secuestro en este momento, no tener elementos para acusaciones que puedan resultar frágiles.

Monreal Ávila resaltó que la presidenta Claudia Sheinbaum hasta ahora había asumido una posición casi de no confrontación, incluso de no contestar a pesar del discurso hostil no solo del presidente Trump, sino de su secretario de Estado.