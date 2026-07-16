Inverosímil, la versión de gobernadora de BC sobre audios filtrados: Kenia López

Es inverosímil que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, "confiara" en el exgobernador Jaime Bonilla para que le ayudara a recuperar su visa, luego de que el también exsenador la acusó de vínculos con el narcotráfico, aseguró la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

La legisladora panista recordó que cuando ella y Jaime Bonilla eran senadores, en 2022, le preguntó sobre los presuntos nexos de Marina del Pilar con el crimen organizado, y el petista aseguró que hubo un señalamiento expreso contra ella en una manta en la que grupos criminales la acusaban de violar acuerdos.

"A mí me parece, lo digo, muy difícil pensar que alguien que se expresa así de ti, de tu gobierno y de tus vínculos, pues te haga una recomendación y tú aceptes esa recomendación. Lo digo de manera absolutamente reflexiva, porque no lo dijo, o sea, no es un trascendido, lo dijo ante el Pleno de 128 senadores, lo dijo tajantemente en contra de la gobernadora, lo dijo de manera pública", señaló en entrevista.

Además, detalló que lo preocupante no es si se están peleando en Morena, pero ojalá que, en medio de esta discusión, no se siga dañando a las familias de Baja California, porque que esta discusión entre el exgobernador y la gobernadora, podría poner en riesgo la seguridad de Baja California.

"Después de las declaraciones, de las imputaciones directas, de los señalamientos del exgobernador Bonilla en contra de la gobernadora Del Pilar, es obligado exigir que haya una investigación, que haya de manera imparcial una investigación; que aclare si hay o no una relación o un vínculo con el crimen organizado", insistió.

Respaldo a iniciativa contra feminicidio y crítica a impunidad en México

La legisladora panista dejó en claro que es inaceptable que, ante estas referencias públicas de un compañero de su propio estado, pues se minimice o se trate de ocultar una realidad.

Por lo que se refiere a la iniciativa de ley contra el feminicidio, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, López Rabadán detalló que está totalmente a favor de que el feminicidio sea un delito imprescriptible, es decir, que ningún responsable pueda evadir la acción de la justicia por el simple transcurso del tiempo.

También, respaldó que, tratándose de feminicidio, no procedan criterios de oportunidad, conmutaciones de pena, libertad condicionada o amnistías que puedan traducirse en impunidad.

Sin embargo, dijo, una buena ley es indispensable, pero no será suficiente por sí sola, pues se requiere de fiscalías especializadas con presupuesto, personal capacitado, herramientas periciales y capacidad efectiva para investigar, integrar correctamente las carpetas y obtener sentencias contra los responsables.

La diputada enfatizó que lo ocurrido recientemente con el ex director de Pemex no debe verse como un caso aislado, pues es la expresión de la violencia que padecen miles de mujeres en nuestro país y que la percepción de impunidad claramente se refrenda obviamente para muchos agresores.

"El video que conocimos es indignante, pero también lo es ver que quien enfrenta una acusación por violentar a una mujer puede salir de un juzgado sonriendo y regresar a la comodidad de su casa", lamentó.