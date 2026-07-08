Ken Salazar libra acción penal pero FGR investiga al FBI por caso "El Mayo"

El ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, no puede enfrentar una acción penal por haber negado la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada, informó la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, al dar a conocer el inicio de una nueva línea de investigación, luego de que se difundiera información que apunta a que esa agencia estadounidense sí intervino en el operativo realizado en territorio mexicano.

FGR inicia nueva línea de investigación por posible intervención del FBI

En conferencia de prensa explicó que las nuevas diligencias fueron iniciadas a partir de la información difundida recientemente sobre la presunta participación del FBI en el secuestro y traslado de Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos. Indicó que, de confirmarse esa intervención, se estaría frente a una acción que afecta la soberanía nacional.

Por ello, indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una nueva solicitud de asistencia jurídica internacional al Departamento de Justicia de ese país para obtener información que permita esclarecer la posible intervención de agentes estadounidenses en la planeación, organización, ejecución, traslado y encubrimiento del operativo.

La fiscal advirtió que, de confirmarse esos hechos, la investigación colocaría a las autoridades frente a tres situaciones de gravedad: posibles violaciones al derecho mexicano e internacional; un operativo realizado al margen de la ley por autoridades extranjeras en territorio nacional; y la falsedad de las declaraciones emitidas por el entonces embajador estadounidense, lo que representaría una transgresión al principio de buena fe que rige las relaciones diplomáticas.

Declaraciones de Ken Salazar y respuesta de la FGR

Recordó que el 23 de julio la FGR tuvo conocimiento de que Ovidio Guzmán López había sido incorporado al programa de testigos protegidos de Estados Unidos y que, dos días después, la embajada estadounidense notificó el cambio de su medida cautelar sin consultar al gobierno mexicano.

Ese mismo 25 de julio ocurrió el secuestro de Ismael Zambada en Sinaloa y su posterior traslado a territorio estadounidense, hechos que, por su cercanía en el tiempo, los vínculos familiares y la relación entre las organizaciones delictivas involucradas, permiten inferir que el plagio pudo estar relacionado con ese cambio de medida cautelar y con el posterior ingreso de 17 familiares de Ovidio Guzmán a Estados Unidos.

Godoy Ramos recordó que el 9 de agosto Ken Salazar aseguró que el gobierno de Estados Unidos no participó en esa operación, que no intervino una aeronave estadounidense, ni pilotos o agentes de ese país, y que se trató de una acción entre cárteles.

Sin embargo, indicó que la información conocida recientemente apunta a que el propio FBI habría reconocido que planeó, organizó y ejecutó el operativo para capturar y trasladar a Zambada desde territorio mexicano.

Al ser cuestionado sobre las consecuencias para Ken Salazar, el fiscal especializado Raúl Jiménez Vázquez dijo que no existe la posibilidad de ejercer una acción penal en su contra, ya que los embajadores gozan de inmunidad diplomática respecto de los actos realizados durante el desempeño de sus funciones.

Aclaró que la FGR no atribuye al exembajador participación en el secuestro de Ismael Zambada ni lo considera copartícipe del operativo.

Explicó que el reproche se limita a que, de corroborarse la nueva información, habría emitido declaraciones falsas al negar la intervención del FBI, con lo que vulneró el principio de buena fe que rige las relaciones diplomáticas.

Añadió que, al hablar públicamente, un embajador actúa en representación del Estado al que pertenece, por lo que las consecuencias de una eventual falsedad corresponden al ámbito del derecho internacional.

En ese sentido, afirmó que la conducta atribuida a Salazar implicaría una violación al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, al artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, aunque insistió en que ello no configura responsabilidad penal.

Como parte de la nueva línea de investigación, la FGR informó que la mañana de este miércoles envió, a través de su representación en Washington, una nueva solicitud de asistencia jurídica internacional al Departamento de Justicia de Estados Unidos para obtener información relacionada con la presunta participación de personal del FBI en la planeación, organización, captura, traslado y encubrimiento del operativo.

Por su parte, el fiscal Raúl Jiménez Vázquez informó que esa petición se suma a la presentada el 14 de agosto, mediante la cual la FGR solicitó 11 datos específicos sobre el caso. Precisó que las autoridades estadounidenses únicamente respondieron seis de esos requerimientos y mantienen pendientes cinco más, pese a que la Fiscalía ha enviado 16 oficios recordatorios para insistir en la entrega de la información faltante.

En este sentido, Godoy Ramos informó que la nueva línea de investigación se incorpora a las siete carpetas que la FGR mantiene abiertas por este caso, relacionadas con el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, el secuestro de Ismael Zambada, la desaparición de dos de sus escoltas y diversos delitos contra la procuración de justicia. Precisó que, como parte de esas indagatorias, se han realizado 153 entrevistas, mil 288 informes y 124 dictámenes periciales.

Agregó que las investigaciones permitieron identificar el lugar donde Zambada fue privado de la libertad, la pista desde la cual despegó la aeronave utilizada para trasladarlo a Estados Unidos y al piloto que la condujo.

También se estableció que la pista no contaba con autorización para operar, que la aeronave tenía alterados sus medios de identificación y que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano entregó el audio en el que el piloto solicitó el código transponder para ingresar a territorio estadounidense.

Precisó que los dictámenes periciales en materia de audio permitieron identificar al piloto de la aeronave utilizada en el traslado de Ismael "El Mayo" Zambada. Al responder preguntas de la prensa, el fiscal especializado David Boone de la Garza informó que fue detenido en Estados Unidos por portación de armas y posteriormente deportado a México, por lo que ese hecho también forma parte de las líneas de investigación que sigue la FGR para esclarecer el operativo.

La fiscal recordó que personal de la FGR inspeccionó la aeronave en instalaciones del FBI, en El Paso, Texas, y posteriormente en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses impidieron realizar una revisión completa, restringieron la toma de fotografías y no entregaron toda la información solicitada para esclarecer los hechos. Además, la dependencia señaló que el FBI proporcionó datos falsos o imprecisos sobre la identificación de la aeronave, elementos que ahora forman parte de la nueva línea de investigación.

Finalmente, la fiscal informó que en México existen 32 investigaciones abiertas contra Ismael "El Mayo" Zambada, varias de ellas con órdenes de aprehensión vigentes, lo que permitió solicitar su extradición a Estados Unidos.

No obstante, recordó que el Departamento de Justicia respondió que no era posible atender esa petición debido a que actualmente enfrenta un proceso penal ante una corte de ese país. Aun así, aseguró que la FGR continuará con las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos y determinar la posible participación de autoridades estadounidenses en el operativo.