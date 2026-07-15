"No pueden quedar en el aire": Kenia López pide investigar acusaciones de la DEA contra políticos mexicanos

Las investigaciones relacionadas con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, requieren especial atención por parte de las autoridades mexicanas.

Afirmó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, al considerar que ambos casos deben esclarecerse con investigaciones imparciales en el contexto de las declaraciones del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole.

Kenia López Rabadán sobre las declaraciones de la DEA

Entrevistada en el Senado de la República dijo que los señalamientos del funcionario estadounidense, quien habló de una presunta relación entre los cárteles del narcotráfico y el Gobierno de México, no pueden aceptarse sin pruebas, pero tampoco minimizarse o desecharse únicamente mediante declaraciones políticas.

Obligación del Estado mexicano en las investigaciones

Indicó que corresponde al Estado mexicano responder con investigaciones sólidas, independientes y transparentes que permitan determinar si existen o no vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales, además de presentar resultados sustentados en evidencia.

Afirmó que la obligación de las instituciones es garantizar que ninguna autoridad utilice el poder para proteger intereses del crimen organizado y que cualquier posible responsabilidad sea sancionada conforme a la ley.