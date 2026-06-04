Investigaciones de EU contra políticos mexicanos apenas comienzan: Fisher

Las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal serían apenas el inicio de una ofensiva más amplia contra funcionarios mexicanos de alto nivel, aseguró en entrevista con Guillermo Ortega, el periodista de investigación Steve Fisher.

Acciones del Departamento de Justicia contra funcionarios mexicanos

Durante una entrevista con Guillermo Ortega, el colaborador de Los Angeles Times afirmó que las indagatorias impulsadas por autoridades estadounidenses forman parte de una estrategia que comenzó meses atrás y que todavía no muestra su alcance completo.

"Va muy en serio, va a largo plazo y va a muy altos niveles", sostuvo Fisher al referirse a las pesquisas que, según sus fuentes, desarrolla el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Américo Villarreal niega investigación de EE.UU. en su contra: "Siempre de cara al pueblo" https://t.co/aDIcosDOJ8 — Guillermo Ortega Ruiz (@GOrtegaRuiz) June 4, 2026

El periodista aseguró que la publicación que involucra a los mandatarios de Sonora y Tamaulipas no representa el cierre de la investigación, sino apenas una primera entrega de información.

Fisher reveló que continúa trabajando en nuevas líneas de investigación y anticipó que existe material adicional que todavía no ha sido publicado.

"Será para otra entrevista cuando ya esté confirmado al cien por ciento", respondió al ser cuestionado sobre una posible segunda entrega periodística.

Implicaciones políticas y futuras investigaciones

El periodista sostuvo que las acciones emprendidas por Estados Unidos no son aisladas ni responden a coyunturas recientes.

"Lo que creo que está muy interesante y muy importante ver es cómo impacta a los partidos y el panorama político en México, en estos meses con las acciones de Estados Unidos, que lo que están haciendo y lo que están por venir".

Según explicó, desde el año pasado autoridades federales estadounidenses comenzaron a integrar expedientes relacionados con presuntos actos de corrupción, vínculos con el crimen organizado y otras actividades ilícitas atribuidas a funcionarios mexicanos.