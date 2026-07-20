Ismael "El Mayo" Zambada es condenado a cadena perpetua en EU

Esta mañana el narcotraficante, Ismael "El Mayo" Zambada fue condenado a cadena perpetua tras ser hallado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo por la justicia estadounidense, luego de la lectura de sentencia que se llevó a cabo en la Corte de Brooklyn en Nueva York.

La justicia de Estados Unidos condenó a cadena perpetua a Ismael "El Mayo" Zambada García, de 76 años, tras declararse culpable de múltiples delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y la conducción de una organización criminal.

El juez Brian Cogan dictó la sentencia este lunes en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

La resolución también ordena el decomiso de bienes por un monto de 15 mil millones de dólares, como solicitó el Departamento de Justicia estadounidense. La condena deriva del acuerdo de culpabilidad que Zambada aceptó en 2025, con el que evitó enfrentar un juicio que mantenía abierta la posibilidad de una pena aún más severa.

Durante la audiencia, debido a los padecimientos asociados con su edad. Los fiscales se opusieron a una prisión con menores restricciones al argumentar que todavía conserva capacidad de influencia sobre integrantes de la organización criminal.



La defensa pidió que el narcotraficante cumpla la sentencia en un penal con atención médica especializada. Foto: Cuartoscuro/Especial

Implicaciones políticas y seguridad en México

La sentencia pone fin al proceso penal iniciado tras la captura de Zambada en julio de 2024, cuando aterrizó en Nuevo México junto con Joaquín Guzmán López.

Ese episodio abrió una disputa política entre México y Estados Unidos por las circunstancias en que ocurrió el traslado del narcotraficante y detonó una fractura dentro del Cártel de Sinaloa que derivó en una ola de violencia en esa entidad.

Brian Cogan es el mismo juez que presidió los juicios contra Joaquín "El Chapo" Guzmán y Genaro García Luna. Con esta resolución, el sistema judicial estadounidense impone otra cadena perpetua a una de las figuras históricas del narcotráfico mexicano.

Aunque la condena cierra el expediente judicial contra Zambada en Estados Unidos, el caso mantiene implicaciones para la relación bilateral.

El gobierno mexicano ha insistido en que Washington debe aclarar las circunstancias de la captura y el traslado del narcotraficante, mientras la violencia entre las facciones del Cártel de Sinaloa continúa como uno de los principales desafíos de seguridad en el noroeste del país.

Con información de EFE